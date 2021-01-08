نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة في السعودية 2021 على موقع أبشر.. الرسوم وغرامة التأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصة القيادة في السعودية 2021 على موقع أبشر خدمة تهم ملاكي السيارات في مختلف مدن الممكلة، لاسيما أن أصبحت إجراءات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا لمنع الزحام أو تعطيل الوقت الذي كان يهدر في الطرق التقليدية فأصبح بإنجاز المواطنيند تجديد رخصة القيادة من أي مكان بخطوات بسيطة، وحتى لايتم تطبيق غرامة تأخير على تجديد رخصة القيادة والتى تحدد بعقوبة مالية، ويوفر موقع أبشر إمكانية إنجاز كافة الخدمات في المملكة العربية السعودية في لحظات فهو يعتبر من أكبر المواقع الخدمية.

تجديد رخصة القيادة في السعودية 2021

أتاحت المملكة العربية السعودية ضمن خدماتها الإلكترونية خطوات تجديد رخصة القيادة على موقع أبشر من خلال النقاط التالية:

أدخل على موقع أبشر

أنقر على الأشخاص من الواجهة الرئيسية.

سجل باقى خطوات تسجيل الدخول.

أضغط على الخدمات في علامة التبويب الخدمات.

أضغط على خدمات المرور في القائمة.

اختيار خدمة تجديد رخصة القيادة.

الضغط على زر بدء الخدمة.

حدد الرخصة المراد تجديدها.

أنقر على أيقونة التالي.

أقرأ الشروط والأحكام ثم وافق عليها.

الضغط على تأكيد

انتظر اكتمال العملية.

رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية

تختلف رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية حسب المدة المتاحة حيث تتراوح على النحو التالي:

تجديد الترخيص لمدة عام 40 ريال سعودي. تجديد الرخصة لمدة سنتين 80 ريال سعودي. تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات تصل إلى 200 ريال سعودي. تجديد الترخيص لمدة عشر سنوات 400 ريال سعودي.

غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في السعودية

حددت وزارة الداخلية السعودية غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في السعودية على المتخلفين عن المدة المحددة، والتى تشمل 60 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة، وبعد ذلك يتم تغريم صاحب الرخصة بقيمة تقدر بنحو 100 ريال سعودي على عام تأخير عن التجديد.

وأضافت تفرض غرامة مالية تتراوح بين ثلاثمائة وخمسمائة ريال سعودي كل عام عن التأخير.