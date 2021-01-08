في ناصيته كل يوم : العرفج “لكن الحاضر أحلى ! …. لكن الحاضر أحلى ! “

دوت الخليج :

في ناصيته كل يوم يقول العرفج : أحب الحاضر وأتمتع باللحظة التي أنا فيها , نعم الماضي جميل , لكن الحاضر أجمل وأكمل ..لأنه الزمن الذي أملكه , وإذا تركت نفسي لذكريات الماضي فأنا سأخسر الحاضر , ولقد صدق الملك حسين بن طلال حين قال : من يترك نفسه أسير الماضي يفقد المستقبل.

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