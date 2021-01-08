الأمر مختلف هنا….بقلم / نوف الهلال

في منتصف الليل البارد تنام المخلوقات ولكن يستيقظ فيك شعورك بالوحدة في قلب أجازتك السعيدة، حينها تتجنب التفكير بجلب بعض الطعام اللذيذ ومشاهدة الأفلام والمسلسلات ولكن يبقى هنالك شيء ما بداخلك مشتعل لا ينطفئ، فتجد نفسك تفتح هاتفك النقال و تتصفح محادثات المغادرين عن عالمك ، العالقين في ذاكرة هاتفك وذاكرتك أيضًا، فلا عجب بإنك تشعر بالقليل من الحنين و بأن صوت الذكريات مازال يصدح في الأفق لديك، ولكن العجيب والغريب بأن ماسبب قدوم الذكريات إليك وكأنها تقوم بدور الحكواتي الوسيم و تتزين لك بأكثر الذكريات روعة و تفاني ولكن الحكاية ممتلئة بالمأساة، ولعلك كنت راغب بالنسيان ولكنها تحاول جاهدتنا بالبقاء بداخلك لاترغب فالرحيل وبكل آسى الذكريات أوفى من أصحابها ياصديقي، ولكن الحل لدى البعض النوم مبكراً و الانشغال بمجموعة كبيرة من الأنشطة سوى العقلية والبرامج الاجتماعية والثقافية وعدم الانخراط في دوامة الفراغ التي تعيد إليك مسببات الأذى الذاتي، والآلام آلا متناهية

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