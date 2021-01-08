دوت الخليج :
قامت مجموعة رايتكس القابضة ممثلة في ( رايتكس للاستثمار – رايتكس للاستشارات – رايتكس للإنتاج والشريك الاستراتيجي سيدرز آرت ) بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة شركات بنش مارك و 360 Live و ادد دايمنشن.
وذلك في مجالات الاستشارات والدراسات والحلول التسويقية، الترفيه، إضافة إلى الإنتاج .
وجاءت هذه الشراكة بين شراكة عملاقين في مجال الترفيه والإنتاج والتسويق كمؤشر إيجابي لنظرة مستثمري القطاع الخاص إلى الفرص الواعدة في عام 2021 م.
وأكد شركاء هذا التحالف الاستراتيجي بأن المملكة العربية السعودية نجحت على المستوى العالمي في إدارة أزمة الجائحة بأقل اضرار تذكر على القطاعات الاقتصادية وبالأخص القطاع الخاص.
واضافوا، “نحن اليوم نؤكد ذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار الخاص قدما في مختلف مجالات صناعة الترفيه والإنتاج والتسويق، حيث أن هذه الوقت هو وقت التحالفات المثمرة بين الشركاء الفاعلين في مختلف المجالات التنموية كي نرتقي كقطاع خاص الى طموحات رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.
مبينين، انهم كغيرهم تعلموا دروسا مهمة من خلال الجائحة تؤهلهم للعمل بإنتاجية وجودة أفضل وانتاجية أكثر قوة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحالفات استثمارية تلاحق رؤية 2030 ..انتاجية واعدة في العام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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