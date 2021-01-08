نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية visa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الزيارة العائلية، هي أحد أهم التأشيرات التي يبحث عليها مواطني المملكة العربية السعودية ومقيميها أيضاً، وتوفر الجوازات السعودية خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة إلكترونياً بدون الذهاب الي الجوازات، فقد أصبحت جميع المنصات التابعة للحكومة تقدم خدماتها بطريقة إلكترونية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية من أجل التحول الرقمي السريع لتقديم الخدمة للمواطن بسهولة، وتعد تأشيرة الخروج والعودة بمثابة تصريح رسمي للأفراد الوافدين من أجل إجراء خروج وعودة بطريقة قانونية بفترة زمنية محددة من جهة العمل، بالإضافة الي تأشيرة الزيارات العائلية التي من خلالها يستعلم كل فرد عن إمكانية قدوم أحد الأقارب الي داخل المملكة أو الخروج منها، وسوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الزيارة العائلية.

استعلام تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة عام 1442

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة تتم بسهولة من خلال موقع مقيم موقع الخدمات الإلكترونية للتأشيرات العامة للمواطنين، ويتم الاستعلام كالتالي:

يتم الاستعلام من خلال الدخول علي بوابة مقيم.

يتم اختيار خدمة التحقق من التأشيرة برقم الإقامة.

يتم إدخال رقم الإقامة في المكان الخالي المحدد له.

يمكن الاستعلام عن التأشيرة باستخدام رقم التأشيرة أو رقم الجواز الشخصي أو الاسم الشخصي أو بتاريخ الميلاد.

الضغط علي عرض التفاصيل لتظهر جميع تفاصيل التأشيرة سواء موعد بداية التأشيرة أو انتهائها.

خدمة الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية

بإمكان كل مواطن أن يستفيد من الخدمات الإلكترونية لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، حيث بسهولة يمكن استخدام خدمة الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية بطريقة إلكترونية عبر موقع الوزارة، ويتم ذلك منعاً للزيارات المتكررة لمكاتب الوزارة المختصة وبالتالي توفير الوقت للجميع، ويتم الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية كالتالي: