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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن معاملة برقم الهوية 1442 عبر بوابة ناجز وزارة العدل في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن معاملة برقم الهوية 1442 ، من أكثر الأمور التي شغلت المُجتمع السعودي، لأنها من أقوى الخدمات التي تُقدمها الوزارة للمواطنين في المملكة السعودية سواء للمقيمين والوافدين، فيُمكن الآن القيام بالاستعلام من أي مُعاملة أو خدمة عبر الدخول على المَوقع الرسمي الخاصة بوزارة العدل السعودية.
الاستعلام عن معاملة برقم الهوية 1442
يُمكن الآن الاستعلام عن معاملة وزارة العدل بكل سهولة، من خلال استخدام رقم المعاملة في خَطوات بسيطة، أول خطوة فيها هي الدخول على الموقع الرسمي بـ وزارة العدل، ثم اختيار الخدمات الالكترونية، واتباع الخطوات الآتية:-
- اختيار قائمة الاستعلام عن مُعاملة.
- ثم اختيار الدخول إلى الخدمة.
- يَجب إدخال رقم المُعاملة في الخانة المُخصصة لها، مع الحرص على إدخال رقم السنة التي تَم فيها إنجاز المعاملة المُراد الاستعلام عنها.
- ثم كتابة الرمز المرئي للتحقيق صحيحًا، والضغط على بحث.
- يَجب الانتظار قليلًا لحين تَحميل البيانات.
خَطوات الاستعلام عن مُعاملة
أتاحت وزارة العدل طرق كَثيرة يُمكن من خلالها الاستعلام عن الطلبات التي تَم تَقديمها للوزارة باستخدام رقم الهوية في خطوات بسيطة، ولقد حددت الوزارة بَوابة ناجز للاستعلام عن مُعاملة برقم الهوية، والضغط على الخدمات الالكترونية، واتباع الخطوات الآتية:-
- ثم الضغط على خيار تَنفيذ، و الاستعلام برقم الهوية.
- ثَم تَحديد نَوع الهوية إن كانت هَوية وطنية أو برقم الإقامة للوافدين.
- ثم إدخال كل البيانات مَثل رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، وكود التوثيق.
- ثم الضغط على التالي، مع ملء كل الحقول الفارغة والبيانات المطلوبة.
- ثم الاستعلام عن المعاملة أو الطلب.
خطوات الاستعلام عن طَلب عبر بوابة ناجز
بَعد تقديم الطلبات من خلال بوابة ناجز وزارة العدل الالكترونية، يَحتاج المُواطنين لمعرفة ما هي حالة الطلبات التي تَم تَقديمها، لذا يُمكن الاستعلام عن حالة الطَلب من خلال بوابة ناجز وزارة العدل، واختيار الخدمات الالكترونية، ثم إتباع ما يَلي:-
- اختيار تَنفيذ ثم الاستعلام عن طَلب تنفيذ.
- إدخال رقم الطلب وإن كان نوع الطلب خاص بَفرد أو شركة، أو مؤسسة.
- إدخال كل البيانات مثل رقم الهوية، نوعها، وكود التوثيق، وملء كل البيانات المَطلوبة، و الاستعلام عن معاملة برقم الهوية 1442 .
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