نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 23 ألف إصابة كورونا جديدة و506 حالات وفاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى روسيا، تسجيل 23.541 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4817 إصابة فى العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى 3.332.142 إصابة.

وذكر بيان مقر العمليات: " أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 23.541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى 83 إقليما فى روسيا، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكانت للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر فى عدد الإصابات حيث بلغ 4.817، ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 3.005، فيما سجلت ضواحى موسكو 1.228 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر فى بيانه: "غادر 23.729 شخصا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالى الذين تعافوا من الفيروس إلى 2.709.452 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 506 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد فى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالى الوفيات 60.457 شخصا.

وبدأت فى روسيا، فى يوم الخامس من ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، فى وقت سابق، أنه تم إجراء أكثر من 90.6 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى روسيا، بينها 445 ألف اختبار خلال الـ24 الماضية.