نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الضمان الإجتماعي المقطوعة” موعد صرف المقطوعة برقم الطلب 1443 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهتم في موقعنا بالحديث عن كل الأخبار المتداولة بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة، وفي هذه المقالة نتحدث في كل ما يهم مقطوعة الضمان الإجتماعي وأخبارها الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وقد تم إطلاق برنامج المساعدة المقطوعة في السنوات القليلة الماضية حتى تقوم بمساعدة الآلاف من الأسر السعودية متوسطة الحال والمواطنين السعوديين أصحاب الرواتب الشهرية المتوسطة على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي باتت في المملكة جراء الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة من أجل رفع معدل النمو الإقتصادي وتحسين المستوى المعيشي، وقد نجحت المساعدة المقطوعة في تلبية اختياجات الملايين من المواطنين السعوديين من خلال مبالغ دعم مالية تصل إلى 36 ألف ريال سعودي بشكل سنوي، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط التقديم فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

بيت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بشكل واضح كافة الشروط التي يحتاجها المواطن السعودي أن تنطبق عليه حتى يستطيع التقديم في مقطوعة الضمان الإجتماعي والإستفادة منها بشكل سنوي، ومن أبرز هذه الشروط كالتالي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ولا تستطيع أي جنسية أخرى التقديم.

أن يبلغ المواطن 35 عام أو أكبر وقت التقدم.

ألا يكون المواطن في حوزته أي سجلات تجارية.

ألا يملك المواطن أراضي زراعية.

إذا كان موظفاً فيكون الراتب متوسط.

موعد صرف المقطوعة

لا يتسطيع أي مواطن التنبؤ بموعد صرف المقطوعة إلا إذا أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الرسمي على موقعها الإلكترونين ويُمكنك الإستعلام عن كل المعلومات التي تريدها من خلال زيارة هذا الموقع، ولأي سؤال اترك تعليق بالاسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وقت.