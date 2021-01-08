نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع سعر الذهب في السعودية .. أحدث تطورات أسعار الذهب في المقال التالي

عمر شويل - جدة في صباح يوم الجمعة 8 يناير 2021 تراجعت أسعار الذهب في السعودية نتيجة حدوث انخفاض في المعدن الأصفر على مستوى العالم بأكمله، ولكن الكثير من الخبراء المختصين بسوق المال اسندوا تراجع أسعار الذهب اليوم إلى ارتفاع في سعر الدولار وأيضاً ارتفاع كبير في عوائد الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، والجدير بالذكر أن هناك احتمالات سوف تحد من تلك الخسائر بواشنطن عن طريق التحفيز المالي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

نقدم لكم في الجدول التالي سعر الذهب في السعودية محدث لحظة بلحظة:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, January 08, 2021 11:53 AM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 227.96 ريال $60.76 سعر الذهب عيار 22 208.96 ريال $55.70 اسعار الذهب عيار 21 199.47 ريال $53.17 اسعار الذهب عيار 18 170.97 ريال $45.57 سعر الذهب عيار 14 132.98 ريال $35.44 سعر الذهب عيار 12 113.98 ريال $30.38 اسعار أوقية الذهب 7,090 ريال $1,890 اسعار جنيه الذهب 1,596 ريال $425.34 اسعار كيلو الذهب 227,959 ريال $60,762

قال بوب هابر كورن وهو أحد مخططي السوق إن الارتفاع الذي حدث في العوائد الخاصة بالخزانة سيسحب الأموال من سوق الذهب الباحثة عن الملاذ، ولكن أكد على أن الارتفاع الذي حدث في الدولار وأدى إلى ارتفاع سعر الذهب سيكون خلال مدة مُعينة وسينتهي.

تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم

والجدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم عيار 24 في السعودية سجل نحو 230.31 ريال أي ($61.41) ولكن أمس كان 233.2 ريال (62.18 دولار).

وسعر جرام الذهب في المملكة اليوم عيار 21 وهو من أكثر الأنواع تداولاً بالسعودية سجل اليوم 202.18 ريال (53.89 دولار)، مقابل 204.13 ريال (54.43 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 تراجع عند بداية فتح التعاملات صباح اليوم لكي يصل إلى 173.30 ريال (46.19 دولار)، مقابل 174.61 ريال (46.50 دولار) أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14 وهو ما يُطلق عليه الذهب الاقتصادي الذي سجل صباح يوم الجمعة 134.79 ريال (35.93 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 12 سجل اليوم نحو 115.53 ريال (30.79 دولار).

ولكن سعر جرام الذهب اليوم عيار 10 سجل 96.28 ريال (25.66 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية



تراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية ليصل إلى 7,192.63 ريال (1,917.12 دولار)، مقابل 7248.23 ريال (1932 دولارا) في ختام تعاملات أمس الخميس.

وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل 1,617 ريال (431.13 دولار).