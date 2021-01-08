طريقة حساب القرض على الراتب و رابط حاسبة الإدخار من بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة طريقة حساب القرض على الراتب ، يمكنك استخدامها في حالة حصولك على اقتراض أو تمويل شخصي من أحد البنوك على الراتب الأساسي، الذي تحصل عليه من عملك شهريًا، والقرض الشخصي البنكي هو؛ مبلغ من المال، تتقدم بطلب لأحد البنوك والمصارف السعودية، أو في أية دولة حول العالم، للحصول عليه، ويكون مبلغًا ماليًا كبيرًا أو متوسطًا حسب احتياجك، ثم تبدأ في سداده على أقساط، يتم حسابها وتوزيعها وفقًا لحجم راتبك.

طريقة حساب القرض على الراتب

حساب القرض الشخصي على الراتب، من أسهل ما يمكنك أن تفعله، وهو خطوة مهمة في حال قررت أن تحصل على قرض شخصي من أحد أفضل البنوك في السعودية، لأنك سوف تسدد هذا القرض شهريًا، بشكل يتسق مع وضعك المالي والراتب الذي تحصل عليه.

يضيف البنك أو المصرف الذي تحصل منه على التمويل الشخصي، فائدة بسيطة وبعض الرسوم الإدارية، التي يحددها البنك نفسه لعملائه، خاصة وأن هناك أنواعًا مختلفة من القروض.

تقدم البنوك في السعودية، مجموعة من القروض الشخصية، وتتنوع القروض وفقًا لاحتياج المستفيد منها مثل؛ قرض الأرامل والمطلقات كنف المقدم من بنك التسليف السعودي، وهو يستهدف فئة السيدات المطلقات والأرامل، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الترميم وقرض الأسرة وغيرها من القروض.

المقدم من بنك التسليف السعودي، وهو يستهدف فئة السيدات المطلقات والأرامل، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الترميم وقرض الأسرة وغيرها من القروض. وعلى الجانب الآخر، هناك عددًا من الشركات التمويلية والتي تقدم القروض الشخصية للمستفيدين، وهي تأسست وتم التصديق عليها من جانب مؤسسة ساما النقدية، ما يجعلها مصدرًا للثقة في التعامل، مثل قرض تمويل شخصي من سلفة؛ والذي يمنح للعميل مبلغًا ماليًا، بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي، يستفيد منها المقترض كحل عاجل لبعض الأزمات المالية، ويتفق مع الشريعة الإسلامية.

كيفية حساب القرض على الراتب

إذا كنت قد اتخذت قرارك النهائي، بالحصول على قرض شخصي أو تمويل شخصي من أحد أفضل البنوك السعودية، سواء لغرض الترميم أو السيارة أو للأسرة، وغيرها من الأغراض، فلابد أن تقوم بخطوة حساب القرض الشخصي على الراتب، حتى تعلم كم نسبة الفائدة على القرض الشخصي.

يمكنك حساب القرض الشخصي على الراتب، بالكيفية التالية:

في بداية توجهك للحصول على قرض شخصي من أحد البنوك، سوف تكون مطالبًا بمنح البنك، بيان بمفردات راتبك، وعلى أساس هذا الإثبات، يكون متاحًا للبنك بكل وضوح حساب قيمة القسط الشهري، الذي سوف تقوم بسداده شهريًا.

وتحتسب قيمة القرض الشخصي، عنم طريق حساب حجم أو كل الراتب الشخصي مضروبًا × في 16، وما يخرج من ناتج تكون هي قيمة مبلغ التمويل الشخصي الذي يجب أن تحصل عليه.

بينما تحتسب قيمة الفائدة، والتي يتم إضافتها على قيمة الأقساط الشهرية، على حسب نوع القرض الذي تقدمت بطلبك للحصول عليه، والبنك الذي اقترضت منه نفسه وفقًا لشروطه وأحكامه، بالإضافة إلى قيمة القرض المراد الحصول عليه نفسه.

وتحتسب قيمة الأقساط الشهرية، على حجم التمويل الشخصي الذي ستحصل عليه، من خلال حساب قيمة القرض كاملًا، ثم إضافة قيمة الفائدة المضافة إلى القرض، وذلك مضروبًا × في عدد سنوات السداد للقرض، والتي يحتسبها البنك لك.

وعن طريقة حساب قيمة القرض شهريًا، يمكنك ذلك عن طريق حساب قيمة القرض كله، ثم أضف إليه قيمة الفائدة المحسوبة من جانب البنك، ثم اقسم الرقم الذي سوف تحصل عليه، على 60 شهرًا كاملة، في حال كانت أقساطك الشهرية ممتدة لخمسة أعوام، وبذلك تكون قد حصلت على قيمة القسط الشهري لقرضك التمويلي.

خطوات حساب القرض البنكي

حدد نوع القرض التمويلي، الذي ترغب بالحصول عليه من البنك. حدد قيمة القرض التمويلي، وفقًا لنوعه الذي حددته مسبقًا، حسب احتياجاتك وسبب حصولك عليه. اضرب (×) المبلغ المراد الحصول عليه تمويلًا شخصيًا من البنك، في نسبة البنك المقررة. اقسم ناتج الخطوة السابقة، على 100 وما ستحصل عليه من قيمة، فهو قيمة الفائدة التي سوف يحصل عليها البنك، من إجمالي مبلغ التمويل الشخصي كل عام. إذا استمر القرض الشخصي أكثر من عام، قم بضرب (×) الفائدة السنوية التي حسبتها، في عدد سنوات سداد القرض.

رابط حاسبة الإدخار بنك التنمية الاجتماعية