نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق الهوية الوطنية وهوية مقيم من خلال منصة أبشر الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق الهوية الوطنية وهوية مقيم هذا هو الخبر الذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء الموافق 7 من شهر يناير 202 ميلادية من قبل وزارة الدخلية في المملكة العربية السعودية، ويتم إطلاق هذه النسخة الالكترونية من خلال منصة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية ، تحت مسمي الهوية الرقمية، وتم ذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية لبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني ووزارة الداخلية السعودية، وقد أشار محمد الجاسر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية إلي أن هذا الأمر سيكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الالكترونية للمواطني مع الجهات التي لها علاقة بمنصة وزارة الداخلية الالكترونية، كما أن إطلاق الهوية الرقمية سوف يعمل علي تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين والمواطنات داخل المملكة في حال عدم وجود البطاقة أثناء خروجهم في أي وقت من الأوقات.

إطلاق الهوية الوطنية وهوية مقيم من خلال أبشر

ومن خلال هذا المقال يمكنك معرفة طريقة تجديد جواز السفر السعودي من خلال أبشر أشارت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إلي أن إطلاق هوية مقيم يعمل علي تمكين المواطن في حالة عدم وجود البطاقة أثناء خروجه في أي وقت من الأوقات من استعراض بيانات الهوية الوطنية بطريقة إلكترونية من خلال تطبيق منصة ابشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية والتي يوجد بها رمز الاستجابة السريعة المتغير ” QR Code ” كما يتم توفير إمكانية تنزيل نسخة من بيانات الهوية علي الجوال الاندرويد الخاص بك للاستفادة منها دون الحاجة إلي الاتصال بالأنترنت.

الهوية الرقمية

الهوية الرقمية عبارة عن هوية يتم تفعيلها من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية وتوجد بها كافة البيانات الخاصة بالمواطن باللغة العربية والانجليزية من اسم ومكان وتاريخ الميلاد بالإضافة إلي موعد انتهاء تاريخ البطاقة بالتقويم الميلادي و الهجري وصلاحية الهوية الرقمية لمدة ثلاثة أشهر وبعد فترة الانتهاء يجب علي المواطن تسجيل الدخول مجدداً وتحديث الشهادة الرقمية.

إطلاق الهوية الوطنية وهوية مقيم بالخطوات وطريقة التفعيل

أشارت وزارة الداخلية السعودية إلي أن إطلاق الهوية الوطنية يسهل علي المواطن من الحصول علي نسخة إلكترونية خاصة بالهوية الرقمية وان للحصول علي هذه النسخة في أي وقت من الأوقات في حالة عدم وجود البطاقة أثناء الخروج فيمكن للمواطن الدخول علي منصة ابشر الالكترونية للحصول عليها ويجب علي المواطن اتباع الخطوات التالية: