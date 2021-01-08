نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر للمواطن والمقيم بالخطوات وتصدير نسخة للجوال في المقال التالي
عمر شويل - جدة تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر للمواطن والمقيم بالخطوات وكيفية تنزيل البطاقة الرقمية من خلال تطبيق أبشر أفراد، أطلقت وزارة الداخلية الهوية الإلكترونية الجديدة لإثبات الهوية بالنسبة للمواطن والمقيم، وذلك عبر وكالة الأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني؛ دعما لرؤية المملكة 2030 وتطبيقاً للتحول الرقمي، ومن خلال أبشر أفراد يمكن تنزيل وتفعيل البطاقة الرقمية بالنسبة للمواطن وللمقيم تحت مسمى هوية مقيم الرقمية، حيث يمكن للفرد تنزيل البطاقة وتصدير نسخة للجوال حتى يتمكن من استعراض بيانات الهوية وإثبات بياناته عبر تلك البطاقة دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.
تنزيل وتفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر للمواطن والمقيم
تماشياً مع رؤية المملكة 2030 أصدرت وزارة الداخلية البطاقة الرقمية الجديدة للمواطن والمقيم، والتي يستطيع من خلالها الفرد إثبات هويته إلكترونياً عبر حسابه في أبشر في حالة نسيان البطاقة أو فقدانها، وفي نفس الوقت تضمن للجهات المختصة عملية الحوكمة والتحقق من الشخصية بشكل إلكتروني من خلال كود الاستجابة المتغير الذي يسمى QR، ويمكن تنزيل الهوية الرقمية على جوالك بكل سهولة ودون الحجة للقيام بأي إجراءات تتطلب زيارة أحد مكاتب الأحوال المدنية بالنسبة للمواطنين، أو أحد المكاتب التابعة لمديرية الجوازات بالنسبة للمقيمين.
خطوات تنزيل البطاقة الرقمية
حسب رغبتك في جهة تصدير البطاقة وسواء كنت مواطن أو مقيم بالمملكة، يمكنك تنزيل الهوية الرقمية على جوالك من خلال تطبيق أبشر أفراد، أو يمكنك تصدير البطاقة لجهاز الحاسوب عبر موقع أبشر الإلكتروني على الإنترنت، وذلك بعد تنشيط المعرف الخاص بك عبر اتباع الخطوات التالية:
- يتم التوجه إلى موقع أبشر الإلكتروني أو تطبيق أبشر أفراد ثم تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- يقوم المستخدم بالضغط على قائمة خدماتي المتواجدة في أسفل الشاشة.
- يقوم المستخدم بالضغط على تحميل الهوية الرقمية أو تنزيل معرف رقمي أو كود QR.
- لتفعيل المعرف قد يتطلب منك تفعيل الكاميرا الأمامية وتنشيط تقنية face ID.
- بعد تفعيل المعرف يمكنك تنزيل نسخة من البطاقة الرقمية وتصديرها للجوال أو الكمبيوتر حسب رغبتك.
- وبذلك تكون قد تمكنت من تنزيل الهوية الرقمية وتفعيلها عبر أبشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر للمواطن والمقيم بالخطوات وتصدير نسخة للجوال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.