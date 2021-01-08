تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر للمواطن والمقيم بالخطوات وتصدير نسخة للجوال

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عمر شويل - جدة تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر للمواطن والمقيم بالخطوات وكيفية تنزيل البطاقة الرقمية من خلال تطبيق أبشر أفراد، أطلقت وزارة الداخلية الهوية الإلكترونية الجديدة لإثبات الهوية بالنسبة للمواطن والمقيم، وذلك عبر وكالة الأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني؛ دعما لرؤية المملكة 2030 وتطبيقاً للتحول الرقمي، ومن خلال أبشر أفراد يمكن تنزيل وتفعيل البطاقة الرقمية بالنسبة للمواطن وللمقيم تحت مسمى هوية مقيم الرقمية، حيث يمكن للفرد تنزيل البطاقة وتصدير نسخة للجوال حتى يتمكن من استعراض بيانات الهوية وإثبات بياناته عبر تلك البطاقة دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

تنزيل وتفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر للمواطن والمقيم

تماشياً مع رؤية المملكة 2030 أصدرت وزارة الداخلية البطاقة الرقمية الجديدة للمواطن والمقيم، والتي يستطيع من خلالها الفرد إثبات هويته إلكترونياً عبر حسابه في أبشر في حالة نسيان البطاقة أو فقدانها، وفي نفس الوقت تضمن للجهات المختصة عملية الحوكمة والتحقق من الشخصية بشكل إلكتروني من خلال كود الاستجابة المتغير الذي يسمى QR، ويمكن تنزيل الهوية الرقمية على جوالك بكل سهولة ودون الحجة للقيام بأي إجراءات تتطلب زيارة أحد مكاتب الأحوال المدنية بالنسبة للمواطنين، أو أحد المكاتب التابعة لمديرية الجوازات بالنسبة للمقيمين.

خطوات تنزيل البطاقة الرقمية

حسب رغبتك في جهة تصدير البطاقة وسواء كنت مواطن أو مقيم بالمملكة، يمكنك تنزيل الهوية الرقمية على جوالك من خلال تطبيق أبشر أفراد، أو يمكنك تصدير البطاقة لجهاز الحاسوب عبر موقع أبشر الإلكتروني على الإنترنت، وذلك بعد تنشيط المعرف الخاص بك عبر اتباع الخطوات التالية: