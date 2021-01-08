نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن وإيداع المستحقات في حسابات المستفيدين الدفعة 38 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن وإيداع المستحقات في حسابات المستفيدين من البرنامج نتابعه مع حضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث توفر حكومة المملكة للمواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة من المحتاجين من خلال برنامج حساب المواطن، دعم شهري في صورة مبلغ مالي يتم إيداعه في حسابات المستحقين للدعم من المسجلين بالبرنامج ومع إعلان البرنامج عن نتائج أهلية الدعم للمستحقين، فإن البرنامج سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بإيداع الدعم في حسابات المستفيدين من البرنامج.

موعد نزول حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن، برنامج الدعم للمستحقين من الأسر الفقيرة والمنخفضة الدخل بالمملكة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتثبيت موعد صرف الدعم للمستحقين بالبرنامج، وقد جاء موعد صرف الدعم كالتالي:

يقوم برنامج حساب المواطن بإيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين من البرنامج يوم 10 بالشهر الميلادي، ما يعني أن الدفعة 38 من البرنامج، سيتم إيداعها يوم 10 يناير الجاري 2021.

في حالة صادف موعد الصرف يوم الجمعة، فإن إيداع المبالغ يتم تقديمها ليوم الخميس.

في حالة صادف موعد الصرف يوم السبت، فإن موعد إيداع المستحقات يتم تأخيره ليوم الأحد.

مواعيد الصرف ثابتة ما لم تصادف أي عطلات رسمية، ولكن في حالة مصادفة عطلات رسمية، يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف بما هو مناسب.

تطبيق حساب المواطن

أطلق برنامج حساب المواطن للمستفيدين، تطبيق حساب المواطن للهواتف الذكية، ويأتي هذا لتيسير وصول المستفيدين للخدمات الإلكترونية التي يوفرها البرنامج للمستفيدين، بحيث يمكن لمستفيدي البرنامج، تحميل التطبيق على الهواتف الذكية، وتسجيل الدخول للمستخدم على التطبيق والوصول للخدمات المختلفة التي يتيحها البرنامج للمستفيدين، هذا وحرص البرنامج على توفير التطبيق ليتناسب مع أنظمة التشغيل المختلفة للهواتف المحمول، بحيث يمكنكم تحميل التطبيق من خلال روابط التحميل التالية:

تحميل التطبيق من متجر apple store تحميل التطبيق من google play تحميل التطبيق من appgallery

استعلام نتائج الأهلية في حساب المواطن

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج الدعم “حساب المواطن” عن صدور نتائج أهلية المستفيدين من دعم البرنامج، ونشر البرنامج من خلال حسابه الرسمي رابط يمكن من خلاله استعلام النتائج من قبل المستفيدين من البرنامج، هذا ويتيح البرنامج للمستحقين كذلك إمكانية الاعتراض على نتائج الاستحقاق، في حالة صدور النتيجة بعدم أهلية المستفيد.