نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد يبحث عنه الآلاف من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فما هي الهوية الرقمية، وكيف يتم تحميلها عبر الهاتف الجوال، حيث أطلقت وزارة الداخلية السعودية بالتنسيق مع الأحوال المدنية هذه النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية، ويتم ذلك بشكل بسيط وسها عبر تطبيق “أبشر أفراد” التطبيق الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية، حيث تم تطبيق هذه الفكرة من خلال مركز المعلومات الوطني الذي يتبع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونقدم لكم من خلال هذا المقال تقرير مفصل عن إمكانية تحميل الهوية الوطنية الرقمية وهوية مقيم الرقمية وكيفية تفعيل الهوية الرقمية السعودية مع عرض توضيحي بالفيديو بالخطوات ورابط تحميل تطبيق أبشر أفراد، فتابعونا.

تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر

الهوية الرقمية هي نسخة إلكترونية من بطاقة إثبات الهوية، فلم يعد المواطن أو المقيم في السعودية بحاجة إلى حمل البطاقة عند خروجه من المنزل، حيث يمكن للمستفيد من هذه الخدمة أن يقوم باستعراض كافة بيانات الهوية الوطنية، كما يمكنه تنزيل البطاقة الرقمية على الهاتف جون حاجته للاتصال بشبكة الإنترنت، ويتم ذلك عبر تطبيق “أبشر أفراد مع تضمين الرمز الكودي للاستجابة السريعة “QR Code” عبر خدمة #هويتك_بجوالك و #الهوية_الرقمية.

كيفية تفعيل الهوية الرقمية في السعودية

تعتمد السعودية على التحول في تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يتم إنهاء المعاملات الحكومية عبر التكنولوجيا الحديثة في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030، فيستطيع المواطن التسجيل في أبشر للاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، وفيما يلي عرض لخطوات تفعيل الهوية الرقمية السعودية وهوية مقيم عبر تطبيق أبشر:

الدخول على تطبيق أبشر أفراد عبر الهاتف الجوال. كتابة بيانات الدخول المتمثلة في اسم المستخدم. إدخال رقم الهوية. اضغط على أيقونة “خدماتي” الموجودة في الصفحة الرئيسية. انقر على خيار “تفعيل الهوية الرقمية”. قم بعد ذلك باستعراض بيانات الهوية؟ اضغط على أيقونة “تحميل الهوية الوطنية”.

يمكنكم من خلال تتبع هذه الخطوات الاحتفاظ بالهوية الرقمية على الجوال مباشرة، أما في حال عدم رغبتك في تحميل نسخة من الهوية الرقمية السعودية على هاتفك، فيمكنك الدخول إلى خدمة أخرى تسمى “خدمة تحويل الهوية الرقمية”، ويتم من خلال هذه الخدمة مسح الـ QR Code ، حيث يتمكن المستفيد عبر هذه الخدمة أن يقوم بإظهار واستعراض كافة بيانات الهوية الشخصية عند الحاجة لذلك.

رابط تحميل تطبيق أبشر أفراد

تبحث وزارة الداخلية السعودية عن أكثر سبل لتحقيق الأتمان للمواطن عند استخدام الخدمات الإلكترونية عبر شبكة الانترنت، لذلك أطلقت الوزارة “تطبيق أبشر أفراد” في الآونة الأخيرة لتمكين المستخدم وأفراد أسرته من كافة لخدمات المقدمة عبر أبشر تسجيل دخول، ولعل أهم ما يميز تطبيق أبشر الجديد هي ميزة البصمة لتسجيل الدخول عبر التطبيق مما يزيد من معدلات الأمان عند الدخول على التطبيق لتنفيذ أحد الخدمات التابعة لوزارة الداخلية عبر الهواتف الذكية، ويمكنكم تحميل تطبيق أبشر على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد والهواتف أبل، وفيما يلي روابط مباشرة للتحميل:

وفي ختام هذا التقرير نتمنى أن نكون قد قدمنا معلومات وافية عن كيفية تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين والمواطنين في السعودية وكيفية الاحتفاظ بنسخة منها على الهاتف للاستعانة بها وقت الحاجة، كما قمنا بعرض روابط مباشرة لتحميل برنامج أبشر أفراد على الهواتف الذكية.