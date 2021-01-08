نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام أهلية حساب المواطن لمستحقي الدعم دفعة 38 يناير 2021 وخطوات تقديم الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام أهلية حساب المواطن لدفعة 38 من البرنامج، دفعة يناير 2021، سنقوم بتغطيته مع حضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث يعتبر حساب المواطن أحد أهم برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية، لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة من المتضررين من الإجراءات الاقتصادية والتوسعات، التي بدأتها حكومة المملكة، وقد انطلق البرنامج لأول مرة في ديسمبر 2017، وعلى مدار الفترة منذ إنطلاقه وحتى الآن، فقد تمكن البرنامج من تحقيق شهرة واسعة ودعم آلاف المستحقين بالمملكة.

رابط استعلام أهلية حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، عن صدور نتائج أهلية الدعم لمستحقي الدفعة 38 من البرنامج، دفعة يناير 2021، ويمكن للراغبين من المستحقين، الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع برنامج حساب المواطن

قم بإدخال البيانات المطلوبة من “رقم السجل المدني ورقم التحقق”.

قم بالنقر على الاستعلام عن نتيجة الأهلية.

انتظر حتى يقوم الموقع بإظهار نتيجة الأهلية.

يتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين، إمكانية الاعتراض على نتيجة الأهلية، في حالة ظهور النتيجة بعدم استحقاق الدعم.

الاعتراض على عدم الأهلية

يتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين، إمكانية الاعتراض على عدم الأهلية، في حالة صدور النتيجة “غير مؤهل” بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين من دعم البرنامج تقديم طلب الاعتراض بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط برنامج حساب المواطن. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. قم بالنقر على تسجيل الدخول. قم بالدخول على أيقونة حسابي. قم بالنقر على دراسة الأهلية. قم بالنقر على تقديم الاعتراض. قم باستكمال خطوات تقديم الاعتراض.

دعم حساب المواطن

يعتبر حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وقد جاء المواطن لتقديم الدعم اللازم في ظل إجراءات التوسع الاقتصادي التي اتخذتها المملكة للنهوض باقتصاد البلاد، والتي أثرت بشكل كبير على الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل بالمملكة، وقد نجح البرامج على مدار الفترة منذ إنطلاقه وحتى الآن في تحقيق نجاحات منقطعة النظير.