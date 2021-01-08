تطبيق أبشر أفراد: طريقة استخراج الهوية الوطنية الرقمية وهوية مقيم الرقمية

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عمر شويل - جدة بدأ العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن طريقة استخراج الهوية الوطنية الرقمية وهوية مقيم الرقمية من خلال تطبيق أبشر أفراد الالكتروني للهواتف والأجهزة الذكية، والذي يحمل اسم تطبيق أبشر أفراد، حيث قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال الأحوال المدنية بإطلاق النسخة الالكترونية من الهوية الوطنية من خلال تطبيق أبشر أفراد الالكتروني، كما قامت المديرية العامة للجوازات بإطلاق هوية مقيم الرقمية من خلال التطبيق ذاته، حيث يتمكن حالياً كافة الأفراد في المملكة العربية السعودية باستخدام الهوية الرقمية عن طريق تطبيق أبشر الالكتروني الجديد بدلاً من الهوية الوطنية العادية.

تطبيق أبشر أفراد

وكانت منصة أبشر الالكترونية قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بإطلاق تطبيق أبشر أفراد الالكتروني من أجل أن تقوم بتقديم العديد من الخدمات الالكترونية التي تهم كل من: المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أصبح تطبيق أبشر أفراد مهم لكافة من يتواجدون داخل المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن أصبح يقدم خدمات هامة للجميع.

استخراج الهوية الوطنية الرقمية

وبحسب ما صرح به محمد الجاسر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية فإن الهوية الرقمية ستساعد في التسهيل من عملية التحقق من حامل الهوية من المواطنين خاصة في حال عدم تواجد بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهم، حيث سيتمكن المستفيد من عرض كافة البيانات الخاصة بالهوية الوطنية في صورة إلكترونية من خلال تطبيق أبشر أفراد الالكتروني، كما أن الهوية الوطنية الالكترونية تشمل رمز الاستجابة السريعة المعروف باسم QR Code حيث سيتم تنزيل نسخة منها على الجهاز، ودون الحاجة للاتصال بالانترنت من أجل معرفة الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم.

استخراج هوية مقيم الرقمية

بدورها قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بإطلاق النسخة الرقمية من هوية مقيم من خلال تطبيق أبشر أفراد التابع لوزارة الداخلية السعودية، وذلك من خلال هوية مقيم الرقمية، وذكر النقيب ناصر بن مسلط العتيبي أن هوية مقيم الرقمية ستقوم بالتسهيل من عملية التحقق من حاملي هوية مقيم الرقمية في حال عدم وجود أصل الهوية الخاص بهم، وستكون هوية مقيم الرقمية تحتوي على رمز QR Code بالإضافة إلى استعراض كافة بيانات الهوية بشكل الكتروني من خلال تطبيق أبشر أفراد.