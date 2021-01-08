نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوات المطلوبة لتعديل المهنة في الأحوال المدنية في المملكة عبر منصة ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت وزارة الداخلية بالمملكة أن هناك خطوات مطلوبة لتعديل المهنة في الأحوال المدنية وشروط هامة يجب على المواطن إتباعها واستيفاء تلك الشروط قبل الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية من أجل تعديل المهنة الخاصة بالمواطن، وأكدت وزارة الداخلية بالمملكة أن هذه الشروط تهدف إلي سرعة أجراء عملية التعديل ومن أجل تجهيز المستندات المطلوبة والذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية بالوثائق الرسمية كاملة دون نقصان لإتمام الأجراء في أسرع وقت ممكن.

الشروط الأساسية لتغيير المهنة في الأحوال المدنية

يوجد بعض الشروط الهامة التي وضعتها وزارة الداخلية بالمملكة ويجب أن تتوافر للمواطن كي تتم عملية تغيير المهنة في الأحوال المدنية وسنقوم بسردها في السطور القادمة:

أولاً: في حالة إذا كان طلب تغيير المهنة من طالب إلى متخرج وإضافة التخصص العلمي فالمتبع هو إحضار المواطن صورة للمؤهل العلمي الأخير أو الدراسي وبعد ذلك يتوجه المواطن إلى مكتب الأحوال دون أن يقوم بحجز موعد مسبق.

ثانياً: في حالة إذا كان طلب تغيير المهنة من موظف إلى متسبب فيجب على المواطن إحضار جواب إخلاء طرف من الوظيفة السابقة ويتم أرفاق الخطاب مع صورة من الهوية الوطنية للمواطن ويلزم أيضأ ذهاب المواطن إلى مكتب الأحوال التابع له وذلك لتعبئة النموذج الخاص بعملية تعديل المهنة وذلك دون ان يقوم المواطن بحجز موعد في مكتب الأحوال المدنية مسبق.

ثالثاً: في حالة إذا كان طلب تعديل المهنة متعلق بمهنة قديمة إلى مهنة جديدة فيجب إحضار خطاب أو ما يثبت المهنة الجديدة وذلك لا يحتاج إلى موعد مسبق قبل الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية.

طريقة تعديل المهنة في الأحوال المدنية إلكترونياً عبر أبشر

أكدت الأحوال المدنية من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر twitter أنه في حالة طلب تغيير المهنة في حساب أبشر يجب إتباع الخطوات التالية:

أولاً: يجب على المواطن التوجه إلى مكتب الأحوال التابع له وذلك لتعديل المهنة.

ثانياً: يجب على المواطن إحضار خطاب شرط أن يكون حديث من جهة العمل ويكون واضح به السجل المدني ويتم توقيعه ووضع الختم عليه.

ثالثاً: بالنسبة لحجز موعد مسبق في مكتب الأحوال أكد الحساب الرسمي للأحوال على تويتر بأنه لا يشترط موعد للتوجه إلى مكتب الأحوال.

طريقة حجز موعد الأحوال المدنية من أبشر 1442

قامت وزارة الداخلية السعودية بتفعيل نظام الحجز المسبق لمواعيد مكاتب الأحوال المدنية وذلك لتنظيم عملية حصول المواطنين على الخدمات دون الإخلال بالتدابير الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، واهم تلك الخدمات هي خدمة حجز موعد الأحوال المدنية عبر منصة أبشر 1442، أو من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي وخطوات حجز موعد في الأحوال المدنية كالأتي:

الذهاب إلى منصة أبشر.

الضغط على كلمة الخدمات إلكترونية.

الضغط على الأحوال المدنية من خلال القائمة الخاصة بالخيارات.

يتم كتابة رقم الهوية الخاص بالمقيم أو رقم الإقامة للوافد.

اختيار احد التقويمين سواء كان هجريا أو ميلادياً.

يتم كتابة تاريخ ميلاد الشخص صاحب الطلب ذلك حسب نوع التقويم الذي تم اختياره سابقاً.

يتم كتابة رمز التحقق في الصورة.

الضغط على أيقونة التحقق من بياناتي وسيتم توجيهك إلى الصفحة التعريفية ويمكن أن يتم تجاوز تلك الصفحة.

النقر على أيقونة الدخول لحجز موعد.

اختيار الخدمة المطلوبة من خلال الخدم التي تقدمها الأحوال المدنية.

اختيار المنطقة وبعد ذلك نضغط على التالي.

اختير اقرب مكاتب الأحوال المدنية التي يتيحها الموقع.

اختيار الموعد المناسب للذهاب إلى مكتب الأحوال.

التأكد من كافة البيانات ومراجعتها.

أخيراً تتم عملية تأكدي حجز الموعد.

طريقة حجز موعد الأحوال المدنية عبر موقع وزارة الداخلية

وأطلقت وزارة الداخلية في المملكة خدمة حجز موعد الأحوال المدنية عبر موقعها الرسمي وذلك دون الحاجة إلى استخدام منصة أبشر في حجز موعد الأحوال، وتأتي تلك الخدمة من اجل التيسير على المواطنين والوافدين الذين لا يمتلكون حساب على منصة أبشر إلكترونية وإليكم خطوات حجز موعد الأحوال من خلال موقع الداخلية الرسمي:

أولاً: يتم الدخول ألي موقع وزارة الداخلية السعودية إلكتروني.

ثانياً: يتم أختيار القسم الخاص بالخدمات إلكترونية.

ثالثاً: التوجه إلى الخدمات إلكترونية واختيار خدمة الأحوال المدنية.

رابعاً: استيفاء المعلومات والبيانات المتعلقة بعملية تسجيل الدخول وذلك قبل أن يتم الدخول لموقع الخدمة.

خامساً: استكمال البيانات من رقم الهوية الوطنية وكتابة رمز التحقق المرئي وأضافه تاريخ ميلاد المواطن.

سادساً: اختيار خدمة حجز موعد في الأحوال المدنية.

سابعاً: يتم اختيار اقرب مكتب أحوال مدنية للمواطن.

ثامناً: اختيار نوع الخدمة في مكتب الأحوال واختيار انسب موعد.

تاسعاً: يجب على المواطن طباعة صفحة المعلومات لإبرازها عند زيارة مكتب الأحوال في الموعد المحدد له.

عاشراً: التأكد أن تلك المهنة المقدم عليها المواطن من المهن التي تم توطينها فذلك يسمح بفرصة اكبر في القبول.