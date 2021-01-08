وفاة المنشد جابر المسهري إثر حادِث مروري بعقبة شعار

بلادي – الرياض : توفي المنشد جابر حسن المسهري، أمس (الخميس)، إثر حاِدث مروري مروع وقع في عقبة شعار بمحايل عسير. ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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