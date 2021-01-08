ضبط 4.4 ملايين قرص “أمفيتامين” و15 كيلو جراماً من “الشبو” و “الهيروين” في الرياض والشرقية

بلادي – الرياض :

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولتي تسلّم وترويج أكثر من 4.4 مليون قرص أمفيتامين وأكثر من 10 كيلوجرامات من مادة الميث أمفيتامين و5 كيلوجرامات من مادة الهيروين المخدرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية النقيب محمد النجيدي أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في منطقة الرياض بعد تسلّم عناصرها، مواطن ومقيم، أقراص الأمفيتامين وإخفاؤها داخل شحنة فاكهة المانجا.

وأوضح أنه في عملية أخرى، تمت الإطاحة بخلية مكونة من 3 مقيمين يمتهنون ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم 10.68 كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين مخدر و5 كيلوجرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأبان أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، وعدهم (5) متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.