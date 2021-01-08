“نيوم” تعلن عن إطلاق “ذا لاين” في هذا الموعد

بلادي – الرياض :

كشفت شركة “نيوم” عن تدشين إحدى مبادراتها الجديدة ذات الصلة بمجال الطاقة والتي أطلقت عليها “ذا لاين”، وذلك في غضون يومين.

ونشرت “نيوم” فيديو ترويجيا قصيرا، ذكرت من خلاله أن المدن تطورت ونمت على حساب البيئة، وأنه آن الأوان لإطلاق “ذا لاين”.

وأضافت “ماذا لو أعدنا تخيُّل مفهوم الطاقة؟ اكتشف إلى أي مدى أخذنا بعنان الإبداع”، مبينة أنه للتعرّف على المزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الرابط.