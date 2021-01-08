بلادي – الرياض :
كشفت شركة “نيوم” عن تدشين إحدى مبادراتها الجديدة ذات الصلة بمجال الطاقة والتي أطلقت عليها “ذا لاين”، وذلك في غضون يومين.
ونشرت “نيوم” فيديو ترويجيا قصيرا، ذكرت من خلاله أن المدن تطورت ونمت على حساب البيئة، وأنه آن الأوان لإطلاق “ذا لاين”.
وأضافت “ماذا لو أعدنا تخيُّل مفهوم الطاقة؟ اكتشف إلى أي مدى أخذنا بعنان الإبداع”، مبينة أنه للتعرّف على المزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الرابط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “نيوم” تعلن عن إطلاق “ذا لاين” في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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