لتحقيق هذه الأهداف.. “البيئة” توفر 200 جهاز سونار لمربي الماشية

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الجمعة)، توفير 200 جهاز “سونار” كدفعة أولى لخدمة مربي الماشية المسجلين بالخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الجهاز يوفر خدمات تشخيص الحمل لتحديد جنس المولود، وعمر الحمل، وعدد الأجنة، كما يعمل على تشخيص الأمراض التناسلية وقياس الصفات الإنتاجية للماشية.

وأبانت أن تلك الخدمات تهدف إلى تسهيل عمليات الإحلال الدوري، وتحديد الإناث المنتجة، وتخفيض تكاليف التربية والإنتاج، وتحسين الصفات الوراثية الإنتاجية.