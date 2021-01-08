“لوسيد” تجري محادثات لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة

بلادي – الرياض :

كشفت مصادر عن محادثات تجرى حاليًا بين شركة السيارات “لوسيد” الأمريكية وصندوق الاستثمارات العامة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة.

ورجحت المصادر، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن يتم بناء المصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لافتة إلى أن الصندوق و”لوسيد” أشارا إلى مدينة نيوم كموقع محتمل للمصنع.

وأكدت أن الصندوق سينفق الكثير من الأموال في الموقع الذي سيشهد بناء المصنع، مضيفة أن الصندوق سيلعب دورًا رئيسيًا في مشاريع التنمية في المملكة على مدى السنوات القليلة المقبلة.