بلادي – الرياض :
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أخرى.
وأوضح المركز، أن عدداً من المدن بمناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 7 مساء، عدا في منطقة مكة المكرمة فتنتهي عند الثالثة عصراً.
وأبان أن مدن الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح بمنطقة الرياض تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وستستمر الحالة حتى الساعة الـ 12 ظهراً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأرصاد”: تنبيهات بهطول أمطار رعدية على عدد من المناطق وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.