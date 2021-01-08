الإمارات تعلن إعادة فتح كافة المنافذ الحدودية مع قطر بدءاً من الغد

بلادي – الرياض :
أعلنت دولة الإمارات، اليوم (الجمعة)، إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر أمام الحركة القادمة والمغادرة، وتوجيه الجهات المعنية بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتباراً من 9 يناير الجاري.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبد الله بالهول، أن الإمارات ستبدأ بإنهاء جميع الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع “بيان العُلا” المتضمن اتفاق التضامن الدائم.
وأشار إلى أن البيان يعد إنجازاً خليجياً وعربياً يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه، مبيناً أن الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء جميع المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.
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