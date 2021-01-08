“حماية المستهلك”: تدعو شركة المياه لحصر المتضررين من “القراءة التقديرية للعدادات” ومعالجة تظلماتهم

بلادي – الرياض :

أصدرت جمعية حماية المستهلك بياناً توضيحياً إثر ما تم تداوله حول شركة المياه الوطنية، مؤكدة أنها تتابع باهتمام بالغ شكاوى وتذمر بعض المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه.

ودعت الجمعية، شركة المياه إلى حصر العدد الفعلي ممن تضرروا من هذه القراءة التقديرية والإفصاح عن عددهم، والتواصل معهم وإبلاغهم بذلك، انطلاقا من مبدأ الشفافية والإفصاح.

وشددت على ضرورة تواصل الشركة مع المستهلكين المتضررين والإجابة عن استفساراتهم ومعالجة تظلماتهم، مؤكدة حرصها على استمرار العمل في تحسين خدماتها لتحقيق تطلعات العملاء.

وقالت الجمعية في البيان الذي أصدرته أمس (الخميس)، إنها استقبلت أكثر من 280 شكوى واعتراضا على فواتير شركة المياه خلال العام المنصرم 2020م.

وأشار البيان إلى ما أثير مؤخرا بشأن تصريح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الذي أكد فيه إصدار الفواتير بشكل تقديري، وعدم وجود اعتماد من هيئة المواصفات والمقاييس للعدادات الذكية.