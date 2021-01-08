مبتعث يحقق إنجازًا عالمياً ويصبح أول باحث يتوصل لطريقة لقياس “اليود المشع” بجسم الإنسان

بلادي – الرياض :

حقق مبتعث سعودي من قسم الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بجامعة حائل، إنجازًا عالميًا بوصفه أول باحث في العالم يقيس “اليود المشع” بجسم الإنسان.

وتمكن المبتعث لدراسة السموم البيئية والإشعاعية بجماعة أوتاوا بكندا، فهد عواض العتيبي، من قياس “اليود المشع 129” بجسم الإنسان بطريقة مبتكرة، باستخدام جهاز مطياف الكتلة المتسارع، الأمر الذي سيفتح المجال لاستخدام هذا العنصر بمجال الطب والغذاء والسلامة النووية.

وقال “العتيبي” إن الطريقة التي ابتكرها ستفيد في قياس تركيز اليود داخل أجساد العاملين أو الساكنين بالقرب من المفاعلات النووية والتحقق من خلو المنطقة من التسريبات الإشعاعية، والتأكد من أن المفاعلات تُستخدم لأغراض سلمية، كما يمكن الاستفادة من هذه الطريقة في مجال العقاقير الطبية.

وأكد الإنجاز العلمي للمبتعث أن تركيز اليود المشع 129 في جسم الإنسان هو انعكاس للبيئة المحيطة، ويتغير بتغير مكان الإقامة، كما أن هناك ارتباطا بينه وبين اليود التقليدي في جسم الإنسان، وأن هذا الارتباط غير موجود في العينات البيئية للعنصر، وذلك لاختلاف مصادر “اليود المشع “129 في البيئة عنه في الانسان.