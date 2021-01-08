نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء stc pay الموحد للتواصل مع الشركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر شركة STC للاتصالات من أفضل شركات الإتصالات بالمملكة فهي توضع في مقدمة الشركات حيث يطلب على الشركة من قبل العملاء رائدة الشركات في خدمات الهواتف المحمولة والشبكات والاتصالات والانترنت، فالشركة تمتلك أكثر من نصف عملاء المملكة العربية السعودية حيث تقدم الشركة لهم مجموعة مميزة من العروض والخدمات والهدف الرئيسي من هذه الخدمات هي العمل على تيسير وتوفير الجهد والمال للمواطنين وتسعى الشركة في جميع الأوقات على تقديم عروضها المميزة للعملاء مما جعل لها قاعدة طويلة من العملاء داخل المملكة وسوف نوافيكم بجميع التفاصيل التي تخص الشركة وذكر الأرقام التي يمكنك من خلالها التواصل مع خدمة العملاء لتقديم الإستفسارات والشكاوي لخدمة العملاء.

خدمة عملاء STC Pay

وفرت شركة stc للإتصالات على العملاء الجهد والمال ووضعت رقم موحد يمكن من خلاله التواصل مع خدمة العملاء لتقديم الإستفسارات والشكاوي من خلال الأرقام التالية:-

قم بالتواصل من خلال الأرقام 9200 أو 902 أو 906 أو 907.

أو التواصل من خلال الرقم التالي 0114555555.

إذا أردت التواصل من الخارج من خلال الرقم التالي 555554551196600.

إمكانية التواصل من خلال الشات عن طريق تحميل تطبيق my stc.

باستطاعتك التواصل من خلال رقم 969 عبر برقية الهاتف.

يمكنك أيضا التواصل عن طريق رقم الفاكس التالي 8003030969.

طريقة التواصل مع خدمة العملاء

لكي يمكنك التواصل مع خدمة العملاء يجب تتبع الخطوات التالية:-