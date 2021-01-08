نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة خدمات تداول الراجحي وطرق التواصل مع خدمة العملاء في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة خدمات مصرفية مميزة حيث يقدم المصرف خدمة التداول على رأس الخدمات التي يقدمها البنك وعند امتلاك حساب شخصي في المصرف فإنه بإمكانك وبسهولة تداول الأسهم الخاصة بك في السوق المحلي أو العالمي من خلال حسابك المصرفي فقط ويتيح المصرف لك الوصول لخدمة محفظة بيع وشراء الأسهم الالكترونيه ويمكنك التواصل بالمصرف في أي وقت تريد من خلال رقم تداول الراجحي.
خدمات تداول بنك الراجحي في السعودية
يتيح مصرف الراجحي للمواطنين الكثير من الخدمات المميزة للعملاء وتتمثل الخدمات في ما يلي:-
- إنشاء محفظة إلكترونية خاصة بك بسهولة.
- المشاركة في خدمة محفظة تداول الأسهم الالكترونيه.
- يمكنك بسهولة الاستفسار عن جميع الموجودات بالمحفظة الإستثمارية.
- خدمة الإطلاع على عمليات التداول في الفترة الأخيرة.
- التعرف على أسعار الأسهم في الوقت الحالي.
- يمكنك تقديم كافة الإستفسارات حول الأمور التي تتعلق بالمحفظة الاستثمارية الخاصة بك أو غيرها من خلال رقم المصرف الموحد.
طرق التواصل مع بنك الراجحي
حدد بنك الراجحي لعملائه طريقة التواصل معه وتقديم الاستفسارات من خلال التقنيات الحديثة وبواسطة العديد من الطرق ووفقا لما أعلنه البنك فإنه بإمكانك التواصل كالتالي:-
- وفر تطبيق الراجحي على العملاء التنقل لإتمام مصالحهم وخدماتهم المصرفية.
- أتاح البنك تطبيق إلكتروني يمكنك تحميله على الهاتف الذكي الخاص بك بنظام أندرويد أو آيفون.
- يمكنك بسهولة متابعة أسعار الأسهم لعمليات البيع والشراء.
- يتيح البنك لعملائه الكرام إمكانية التعرف على جمبع المعلومات التي تخص خدمة التداول من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.
- كما يمكنك للعملاء الراغبين التواصل مع خدمة العملاء مباشرة من خلال التواصل على الرقم المصرفي 00966920005856.
- خدمة العملاء جاهزة للرد على استفسارات العملاء وامدادهم بالمعلومات التي تساعدهم في تنفيذ الخدمات الخاصة بهم.
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