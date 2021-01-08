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عمر شويل - جدة أخذ لقاح كورونا شرط لأداء العمرة، تم التوضيح من محمد صالح وهو وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية علي أنه سوف يستحسن الراغب في أداء العمرة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ وتم التأكيد من وزير الحج والعمرة علي أن العمرة آمنه وقال أيضًا محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة لقناة العربية عقب تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة جدة أن من يأتي اسمه في هذا اللقاح عبر تطبيق صحتي ويرغب في أداء العمرة عليه أخذ هذا اللقاح منع لانتشار فيروس كورونا المستجد وقد أكد سيادة الوزير علي أن أداء العمرة يتم وسط تعليمات واجراءات وقائية واحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك بتعامل والتنسيق مع وزارة الصحة السعودية .

أخذ لقاح كورونا شرط لأداء العمرة

قد تم الإشارة من “محمد صالح بنتن” وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية علي انأنه وف يتم تطبيق كافة الإجراءات اللازمة مثل التباعد الاجتماعي وتعقيم الأماكن والكمامة وتحديد السن الكبير وأكد أن العمرة آمنه وتم الإعلان من وزارة الصحة السعودية عن تدشين خدمة التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد عن طريق تطبيق صحتي في منتصف الشهر الماضي قبل أن يتم تدشين مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في مدينة الرياض، وهذا المركز قد يضم أكثر من ٥٥٠ عيادة، ثم بعده مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في منطقة مطار الملك عبد العزيز بمحافظة جدة وهذا المركز أيضًا يضم حوالي ٨٤ عيادة، وبعده قد قامت وزارة الصحة السعودية بتدشين مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في مركز المعارض الدولية في الظهران بالمنطقة الشرقية وهذا المركز ايضا يضم ٨٤ عيادة .، وقالت وزارة الصحة السعودية أن المراكز الثلاثة قد تم تجهيزها ودعمها بالخدمات الطبية الأساسية لجميع المواطنين وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة وأنه سوف يتم قريبا تدشين مراكز لقاحات فيروس كورونا المستجد في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وتم تحديد الفئات ذوات الأولوية للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة السعودية والمرحلة الأولي للمواطنين فوق سن ٦٥ سنة.