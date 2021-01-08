نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ارامكس السعودية رقم خدمة العملاء للتواصل معها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة ارامكس من الشركات صاحبة الشهرة الكبيرة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي كما تمتلك الشركة عدد كبير من الفروع داخل المملكة المجهزة لخدمة المواطنين أينما كانوا، فهي توفر خدماتها لجميع المواطنين في جميع المناطق والمحافظات ويمكنك التواصل مع الشركة بسهولة من خلال الرقم الخاص بالشركة وفيما يلي سوف تتعرف على فروع وعناوين شركة ارامكس.

شركة ارامكس للنقل وفروعها في السعودية

بدأت الشركة العمل في مجال النقل في الأردن منذ عام 1982 ثم بدأت الشركة تتطور حتى أصبحت الشركة الأشهر في مجال النقل في الشرق الأوسط وشبه القارة الآسيوية.

وبدأت الشركة تطرح أسهمها في بورصة ناسداك في نيويورك حتى أصبحت أول شركة نقل يتم تأسيسها في العالم العربي عام 1997.

ويعمل بالشركة الآن عدد كبير من الموظفين حيث يعمل أكثر من 13800 موظف في 54 دولة حيث تعتبر الشركة حاليا من أهم شركات النقل في العالم.

والفرع الرئيسي للشركة يقع في الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز للدولة.

كما تسعى الشركة حاليا للتطوير من نفسها عن طريق توسيع نطاق أعمالها ونشاطها في المنطقة حتى تستطيع أن تدخل في أسواق العمل الأخرى في العالم.

يمثل النشاط الخاص بالشركة الهدف الرئيسي لاستراتيجية النمو الدائم للشركة حتى تؤكد التزامها بتوسيع الأنشطة التجارية في جميع البلدان حول العالم التي تواصل على التطور والتغير باستمرار.

ارامكس السعودية رقم خدمة العملاء

إذا كنت تريد التواصل مع شركة أرامكس للنقل فقم بالتواصل مع الشركة من خلال الأرقام الخاصة بها في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية فقد وضعت الشركة رقم رئيسي في كل فرع خاص بها وللشركة رقم مجاني موحد (920027447 _920035200) يمكنك التواصل مع شركة ارامكس في أي وقت لأن لديهم فريق خدمة عملاء جاهزة للرد عليك في أي وقت.