عاجل.. موعد إيداع الدفعة 38 برنامج حساب المواطن عن شهر يناير 2021

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عمر شويل - جدة موعد إيداع الدفعة 38 برنامج حساب المواطن، يترقب الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد صرف الدفعة الجديد “38” من برنامج حساب المواطن بفارغ الصبر والتي ستكون أولى الدفعات التي تصرف في عام 2021، حيث يعتمد الكثير من المواطنين على دفعات حساب المواطن على المعيشة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة، بالإضافة إلى الوضع الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد وتوقف سير العمل.

برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم المالي التي وفرتها المملكة العربية السعودية للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والأرامل والأيتام والمطلقات وأسر السجناء وغيرهم، لمساعدتهم على المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الوضع الراهن بالمملكة، وتم انطلاق برنامج حساب المواطن في عام 2017 ولم يتوقف حتى تلك اللحظة.

موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 38

منذ انطلاق برنامج حساب المواطن تم تحديد اليوم العاشر من الشهر الميلادي ليكون هو موعد إيداع المبالغ المستحقة لكل مواطن في الحساب البنكي الخاص به، وعليه سيتم صرف الدفعة الجديد 38 من البرنامج يوم الأحد المقبل الموافق 10 يناير 2021 وسيتم إيداع المبلغ المستحق لكل مواطن في الحساب البنكي ويتم إرسال رسالة نية لكل مواطن عبر الهاتف المحمول الخاص به تؤكد له إيداع المبلغ.

رابط الاستعلام عن برنامج حساب المواطن

من خلال خطوات بسيطة جداً يمكن للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن الاستعلام عنه، وتلك الخطوات هي:

الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني.

كتابة رقم الهوية الخاص بالمواطن.

كتابة الرقم المرئي أمامكم.

الضغط على كلمة استعلام.

والجدير بالذكر أن موعد حساب المواطن يمكن تغير في حالة توافق اليوم مع عطلة رسمية في المملكة مثل الجمعة والسبت يتم تقديم يوم الصرف يوماً أو تأجيله يوماً.