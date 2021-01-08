نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج الجواز الصحي وكيفية استخدامه عبر خدمات توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت خدمات توكلنا استخراج الجواز الصحي والتي تم الإعلان عن تدشينها يوم الخميس السابع من يناير 2021، وعقب المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الأستاذ ماجد الشهري عن بعض التفاصيل المتعلفة بالخدمة وكيفية الاستفادة منها، موضحاً أنها ستسمح باستعراض البيانات الخاصة بتاريخ التطعيم بلقاح الجائحة، عقب أن يحصل المستخدم على كل الجرعات المقررة، حيث تتغير الحالة الصحية له لتكون “مُحصن”، مشيراً لأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية حتى في حالة التحصين.

أضاف أنه لا بد من اتباع التعليمات التي أوصت بها وزارة الصحة السعودية، من حيث ارتداء الكمامة والحفاظ على النظافة العامة واستخدام المطهرات، بجانب التباعد الاجتماعي والمكاني، جاء ذلك خلال إيجاز صحفي يتم عرضه بشكل يوم ضمن خدمات متابعة المستجدات التي تتم حيال مكافحة الجائحة، ويمكن الحصول على الجواز الصحي عبر خدمات توكلنا على أجهزة الجوال، وهي من الخدمات التي تم استحداثها مؤخراً، عبر أخد التطبيقات الحكومية والمأمونة

ما هي استخدامات الجواز الصحي

أوضح “توكلنا” أن استخدام خدمة الجواز الصحي تأتي في ظل العمل نحو العودة التدريجية للحياة الطبيعية في المملكة، وسيتم الاعتماد علية في التحقق من حصول المستخدم على جميع جرعات التحصين، وقد عملت المملكة على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها المساهمة في تحقيق تلك الأهداف، وقد تم التشديد على أنه في حالة الحصول على الجواز، فهذا لا يعني عدم الالتزام بالوقائيات والاحترازيات المتعبة على حسب تعليمات الجهات المعنية، كما أن الخدمة متاحة للمواطن والمقيم، ومنها يتم استعراض الحالة الصحية فقط، وتستطيع الجهات الحكومية الاستفادة منها للتعرف على حالة أي فرد.

خدمات توكلنا استعرضت كيفية الحصول على الخدمة واستخدامها على حسب العرض المبين بعالية.