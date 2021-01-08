نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط هوية مقيم الرقمية ابشر أفراد الجوازات السعودية تسجيل دخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الداخلية السعودية رابط هوية مقيم الرقمية ابشر أفراد بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يأتي ذلك ضمن استمرار وزارة الداخلية السعودية متمثلة في الأحوال المدنية تقديم كافة الخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال سنوفر لكم رابط هوية مقيم الرقمية ابشر أفراد ، التي تعمل على تسهيل عملية التحقق من الهوية لحاملها من المواطنين في حالة عدم حملهم الهوية الوطنية.

كما تعمل هوية مقيم الرقمية ابشر أفراد على عرض جميع البيانات الخاصة بالهوية الوطنية بشكل إلكتروني تحتوي أيضاً على رمز الاستجابة السريعة QR Code بالإضافة إلى تمكين المواطن من رفع نسخة منها على الجوال الخاص به لاستخدامها دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

هوية مقيم الرقمية ابشر أفراد

وأشار محمد الجاسر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية أنه تزامناً مع إطلاق هوية مقيم الرقمية ابشر أفراد فذلك سيكون نقطة تحول كبيرة في تطوير التعاملات الإلكترونية على منصة ابشر وزارة الداخلية السعودية،وللعلم فإن وزارة الداخلية السعودية تُقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المتميزة والتي تُساعد جميع المواطنين والمقيمين في المملكة على الاستفادة منها بشكل سهل وسريع.

نظام أبشر يُقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويُمكن الاستفادة من هذه الخدمات بعد تسجيل دخول نظام أبشر الجوازات، وفي حالة وجود أي صعوبات في عملية تسجيل الدخول يمكنكم مراسلتنا أو ترك تعليق لنا وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن ونُساعدكم على حل المشكلة.

ابشر أفراد تسجيل دخول

يمكنكم تسجيل دخول أشبر أفراد الجوازات السعودية من خلال الرابــــط، والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة الإلكترونية ابشر وزارة الداخلية السعودية.

هوية مقيم الرقمية

الجدير بالذكر أن هوية مقيم يتم إصدارها لأول مرة إلكترونياً من خلال طلب تنفيذ الخدمة عبر بوابة ابشر أفراد، كما يتم استلامها عبر البريد السعودي ، ويمكنكم تسجيل دخول ابشر الجوازات تجديد هوية مقيم من خلال ابشر الجوازات السعودية، وأوضحت الجوازات السعودية فيما سبق أن عملية تجديد هوية مقيم تتم بعد سداد الرسوم المُعلنة والمقررة لتفادي أي غرامات أو عقوبات، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل عن هوية مقيم الرقمية ابشر أفراد، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن إتاحة تجديد هوية مُقيم من خلال الهوية الرقمية عبر تطبيق ابشر أفراد.