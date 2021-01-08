نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الأفراد الراجحي تسجيل الدخول وتفعيل التطبيق على الجوال 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباشر الأفراد من اهم مميزات البنك الراجحي حيث تعمل هذه الخدمة على تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية المهمة والتسهيلات الشاملة لكل العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فيما يلي سوف نقوم بتوضيح اهم مزايا مباشر الأفراد الراجحي وكيفية تسجيل دخول في تطبيق الراجحي، يمكنكم عن طريق خدمة مباشر الراجحي القيام وعمل اكثر العمليات الإلكترونية على مدار اليوم والليلة من أي مكان داخل المملكة، وهي تعتبر واحدة من اهم التقنيات الحديثة التي يقو مصرف الراجحي بتقديمها لعملائه ويوجد الكثير والعديد من الخدمات الأخري المماثلة والتي يعمل الراجحي على تطويرها بما يواكب التطور التكنولوجي وتسهيل وتيسير الخدمات المتعددة للكثير من العملاء.

مباشر الأفراد الراجحي

مباشر الأفراد الراجحي يمكنكم الاشتراك فيها بدون الذهاب إلي فرع الراجحي أو الاتصال على رقم الراجحي، فقط يمكنك التسجيل في خدمات مباشر الراجحي من خلال ماكينة الصراف الآلي الموجود في أي منطقة من مناطق المملكة، عن طريق الدخول إلي الصفحة الرئيسية وإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي والرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي الخاصة بكم ورقم الحساب، من خلال ذلك يمكنكم اختيار اختيار الاشتراك في خدمة الراجحي مباشر، واختيار اسم مستخدم وكذلك كلمة مرور والبريد الإلكتروني ورقم الجوال، سوف يتم إرسال كود تفعيل على الجوال يجب إعادة إدخال كود التفعيل مرة ثانية على الماكينة وفي النهاية تكون انتهيت واشتركت في خدمة الراجحي مباشر الأفراد ويمكنك عمل كافة المعاملات الخاصة بكم بدون الذهاب إلي مصرف الراجحي وعن طريق مباشرة الراجحي.

مميزات مباشر الأفراد

يمكنكم إتمام عملية تحويل الأموال بكل سهولة. إمكانية التعرف علة ملخص كامل للحساب المالي الخاص بكم من خلال ضغطة واحدة. التمكن من سداد والدفع أون لاين عن طريق الدخول على تطبيق الراجحي. الحصول على كشف كامل بالمعاملات المالية والتواصل مع خدمة العملاء. الحصول على الكثير من المزايا المتعددة من خلال برنامج المكافآت.

تطبيق مباشر الراجحي