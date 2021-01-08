نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسعار سيارات تويوتا لاندكروزر 2021 تقسيط مصرف الراجحي بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تزال عروض اسعار سيارات تويوتا لاندكروزر 2021 تقسيط من مصرف الراجحي سارية وفق ما أكدته شركة عبداللطيف جميل وكيل تويوتا في السعودية حيث تمتد فترة عروض تمويل السيارات من مصرف الراجحي حتى يوم 15 يناير2021 الأمر الذي يعد مشجعًا للعديد من الراغبين في اقتناء لاندكروزر2021 تقسيط وفق شروط ميسرة وتسهيلات في السداد وبسعر معقول خاصة مع الإمكانيات العديدة التي تتوفر لهذه السيارة التي تعد إحدى سيارات الدفع الرباعي المميزة في السوق السعودي وتنافس بشكل قوي مع لكزس العلامة الأشهر في عالم السيارات الـSUV ذات القدرات الهائلة على المناورة في الطرق الوعرة والطرق السريعة على حد سواء.

مواصفات لاندكروزر 2021

تأتي لاندكروزر 2021 في 11 طرازًا مختلفًا في الإمكانيات والقدرات والقوة الحصانية حيث تأتي مع محرك بسعة لترية تبدأ من 4.0 لتر ذي 6 إسطوانات في في تي اي مزدوج وبقوة حصانية قدرها 271 حصانًا في موديلات GXR1 V6 و GXR3 V8 كما تأتي السيارة مع محرك ديزل بسعة 4.5 لتر 8 إسطوانات 32 صمام مع شاحني هواء تيربو في موديلات الديزل بينما يأتي أعلى فئة في لاندكروزر 2021 بمحرك سعة 5.7 لتر مع 8 إسطوانات في في تي اي مزدوج بقوة قصوى تصل إلى 362 حصانًا مع عزم دوران أقصى يصل إلى 530 نيوتن /متر.

عروض اسعار سيارات تويوتا لاندكروزر 2021

الحديث عن أسعار لاندكروزر 2021 يشبه الحديث عن الطقس في أوروبا فمع وجود 11 فئة من لاندكروزر لك أن تتخيل مقدار الاختلاف في الأسعار بين هذه الفئات المختلفة لكن يمكن القول بمزيد من الثقة أن سعر لاندكروزر 2021 في الفئة الأعلى يصل إلى 360 ألف ريال تقريبًا فيما تبدأ أسعار أول فئة من لاند كروزر عند 207 ألف ريال تقريبًا ولك أن تتخيل أيضا الفوارق في الإمكانيات والكماليات والأداء بين الفئات المختلفة أخذا في الحسبان فارق السعر.

عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر 2021 من مصرف الراجحي

يتمثل عرض تقسيط تويوتا لاندكروزر 2021 من مصرف الراجحي فيما يلي: