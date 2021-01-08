نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد نزول برنامج حساب المواطن الدفعة 38 وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث حالياً عبر محركات البحث الشهيرة في المملكة العربية السعودية، عن متى موعد نزول برنامج حساب المواطن الدفعة 38 عن شهر يناير 2021، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن واحد من ضمن برامج الدعم المالي التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها الأكثر احتياجاً في ظل الظروف الراهنة في المملكة، وعليه قررنا من خلال موقعنا ثقفني أخر أخبار برنامج حساب المواطن الدفعة 38.

موعد نزول برنامج حساب المواطن

يترقب الآلاف من المواطنين المستحقين لبرنامج حساب المواطن والمتقدمين الجدد في حساب المواطن موعد صرف الدفعة 38 الخاصة بشهر يناير 2021، ومن المقرر أن يتم إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين يوم العاشر من الشهر الحالي يناير 2021، وهذا هو الموعد المحدد لصرف حساب المواطن منذ انطلاقها في عام 2017، والتي يمكن تغير الموعد في حالة توافق يوم الصرف إجازة رسمية بالمملكة.

شروط الحصول على حساب المواطن

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة العمل بالسعودية التي يجب توافرها في المواطنين الراغبين الحصول على دفعات حساب المواطن:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية باستمرار ولا يغيب عنها أكثر من 90 يوماً.

أن لا يكون من السجناء ولا دار أيواء حكومية.

أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض والأرامل والأيتام والمطلقات.

أن لا يكون هناك أي سجلات تجارية باسمه وأي عقارات أو أراضي.

رابط الاستعلام عن برنامج حساب المواطن

يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن موعد الصرف من خلال الدخول على الرابط الخاص بحساب المواطن، وكتابة رقم الهوية للمواطن، وكتابة الرمز المرئي ويليها الضغط على كلمة استعلام.