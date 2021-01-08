نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل الهوية الوطنية الرقمية وهوية مقيم الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد بالخطوات والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوية الوطنية الرقمية وهوية مقيم الرقمية وكيفية استخراجها بعدما تم الإعلان عنها أمس الأربعاء 6 يناير 2021 قد تزايد البحث عليها لمعرفة كيفية الحصول عليها، بعدما كانت البطاقة تتسبب للكثير في الوقوع في المشاكل نتيجة لفقدها، أو سرقتها، أو نسيانها في أهم الأوقات التي يحتاجها المواطن، أو المقيم عندما يتطلب إنهاء الكثير من الأعمال الهامة التي تتوقف على رؤية البطاقة، والتأكد من البيانات الشخصية، ويفاجئ الشخص أنه قد تم نسيانها، فالبطاقة بلا شك مهمة جداً لأي إنسان في موقف صعب تستطيع إخراجه من كثير من الأزمات والمواقف التي يواجها، لذلك عملت وزارة الداخلية بالسعودية على تسهيل كثير من الأمور التي يواجها سواء المواطن، أو المقيم بالمملكة العربية السعودية عن طريق إطلاق الهوية الوطنية الرقمية للمساعدتهم في كثير من المواقف وسهولة التعامل، وذلك عن طريق تطبيق أبشر أفراد للتسجيل واستخرج الهوية الرقمية بكل سهولة.

الهوية الرقمية :

الهوية الرقمية عبارة عن خدمة جديدة أطلقت، وتم إضافتها إلى الخدمات الأخرى الموجودة على تطبيق أبشر أفراد الجديد من قبل وزارة الداخلية السعودية، وتم من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المتمثل في مركز المعلومات الوطني، وهذه النسخة تم تسميتها في التطبيق 〈الهوية الرقمية〉، وهي تعرف بالنسخة الإلكترونية للمواطنين، فهي ستمكن المواطن أو المقيم من خلال وجود رمز الاستجابة السريعة QR Code عبر التطبيق عبر منصة أبشر من التعرف والإطلاع على البيانات الشخصية بهويته إلكترونياً.

ما هي أهمية أو مميزات الهوية الوطنية الرقمية على منصة أبشر:

فقد أوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، وأيضاً المتحدث الرسمي للمديرية النقيب ناصر بن مسلط العتيبي على أهمية ومميزات الهوية الرقمية في المستقبل من تسهيل كثير من الأمور الهامة لحامل أو من سجل الهوية الرقمية فمن مميزاتها هي:

تعمل على تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حمل أصل الهوية.

تتضمن رمز الاستجابة المتغير السريعة 〈QR Code〉.

يمكنك من تنزيل نسخة من الهوية على جهاز الهاتف الذكي الخاص بك للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالأنترنت إذا لم يتوفر لديك وقتها.

عدم الحاجة لحمل الوثائق الورقية مثل البطاقة، ورخصة القيادة كل هذا وأكثر لن تضطر لحمله مرة أخرى، فكل هذا أصبح إلكترونيا على هاتفك في أي مكان تستخدمه كما تريد بكل سهولة عن طريق البركود، وأيضا مع رجل المرور سيكون معه تطبيق اسمه الميدان يمكنه من معرفة كل شئ إذا لم يتوفر لديك إنترنت أو لم تحمل الهوية عمل جهازك

طريقة تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر للأفراد الجديد:

لقد لقيت الهوية الرقمية ترحيباً، وإقبالا كبيراً من المواطنين، والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بعدما تم إطلاقها عن طريق وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الجوازات والأحوال المدنية، وتستطيع الدخول والتسجيل للحصول على الهوية عن طريق جوالك المحمول بكل سهولة عبر الخطوات التالية:

حمل تطبيق أبشر للأفراد الجديد على هاتفك الذكي.

بعدما قمت بتنزيل التطبيق، قم بتسجيل الدخول، وكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية، ثم كتابة كلمة المرور.

ستظهر لك صفحة بها عدة خدمات في الأسفل اختار الخدمة الثانية، وهي خدماتي.

بعد ذلك ستنتقل لصفحة أخري قم باختيار تنشيط أو تفعيل الهوية الرقمية.

سوف تظهر لك صفحة أخرى بها مراجعة بيانات الهوية، املأ بياناتك الشخصية، ثم اضغط على تفعيل الهوية الرقمية.

في النهاية سيطلب منك منك مستوى أمان عالي مثل تسجيل ببصمة الإصبع أوالوجه وبهذا أصبح معك هوية رقمية على هاتفك، قم بتسجيل الخروج، ثم ادخل مرة أخرى على التطبيق، واختار عرض هوية المواطن، وستظهر لك الهوية الرقمية لك ، ويمكنك الاحتفاظ بنسخة منها على هاتفك تستخدمها عندما لا تكن متصل بالإنترنت.

كيفية تحميل تطبيق أبشر على كلاً من أجهزة المحمول المختلفة:

يتم تحميل تطبيق أبشر للأفراد للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من خلال google play على ABSHER individuals.

تستطيع تحميل تطبيق أبشر للأفراد الجديد لهواتف iphone التي تعمل بنظام iso من خلال App store على ABSHER individuals.

وقد أكد النقيب ناصر بن مسلط العتيبي أن هوية مقيم الرقمية سوف تكون نقطة تحول وتطور في عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات الأخرى التي لها علاقة مع وزارة الداخلية أبشر للأفراد.