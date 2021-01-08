نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يحدد الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح السيارة المرور السعودي، اشترطت وزارة الشؤون العامة على السائق أن يضيء أنوار السيارة وأوضحت أنه خلال النهار عندما يسد ضباب كثيف أو عواصف رملية المنظر، تضاء الأنوار وتستخدم أنوار “الضوء المنخفض”.

قرارات المرور السعودي

تستمر حركة المرور والمركبات المجهزة بمصابيح الضباب تستخدم فقط في حالة الضباب أو الثلوج الكثيفة أو الأمطار الغزيرة، وأضافت أنه يمكن أيضًا استخدام هذه الوظيفة في الليل عند السير على طرق مع أو بدون إضاءة عامة، يتضمن قانون المرور الجديد سلسلة من البنود الرادعة والتي تتضمن الحرية والعقوبات المالية الأخرى لأنواع مختلفة من الأنشطة غير القانونية ونقوم بإدراج ما يلي من السطور التالية: