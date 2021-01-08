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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يحدد الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح السيارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح السيارة المرور السعودي، اشترطت وزارة الشؤون العامة على السائق أن يضيء أنوار السيارة وأوضحت أنه خلال النهار عندما يسد ضباب كثيف أو عواصف رملية المنظر، تضاء الأنوار وتستخدم أنوار “الضوء المنخفض”.
قرارات المرور السعودي
تستمر حركة المرور والمركبات المجهزة بمصابيح الضباب تستخدم فقط في حالة الضباب أو الثلوج الكثيفة أو الأمطار الغزيرة، وأضافت أنه يمكن أيضًا استخدام هذه الوظيفة في الليل عند السير على طرق مع أو بدون إضاءة عامة، يتضمن قانون المرور الجديد سلسلة من البنود الرادعة والتي تتضمن الحرية والعقوبات المالية الأخرى لأنواع مختلفة من الأنشطة غير القانونية ونقوم بإدراج ما يلي من السطور التالية:
- عدم اتباع إشارات أو تعليمات أو أوامر مسئولي المرور.
- وينص قانون المرور الجديد على معاقبة المخالفة الثالثة بثلاث نقاط والسجن لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة من 500 إلى 1000 ريال أو إحداها.
- قم بتركيب مصابيح أخرى أو عناصر مشابهة تختلف عن التصميم الأصلي للسيارة
- إذا تم ارتكاب 50 حصنًا مروريًا على الطريق، فسيتم فرض قانون على السائق وإذا ارتكبت الجريمة على الطريق فسيتم خصمها من السائق.
- تنص المادة ٧٧ من القانون على أنه في حالة ارتكاب المخالفة سيتم معاقبتها يعاقب بغرامة تزيد عن ٢٠٠ ريال وغرامة تقل عن ٤٠٠ ريال .
حالات تخضع للغرامة.
- إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .
- أوقف السيارة على طريق في مكان خافت الإضاءة ليلاً ولا تضيء الضوء الأمامي الصغير أو الضوء الخلفي الأحمر أو العاكس المخصص.
- قيادة السيارة دون استخدام المصابيح الأمامية أو الأضواء الحمراء أو الأضواء العاكسة الموصوفة ليلاً بغض النظر عما إذا كانت هذه الأضواء مستخدمة بالفعل، أو غير مناسبة للاستخدام أو غير موجودة.
- عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
- إستخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة.
- القيادة سريعاً في المناطق السكنية.
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