عاجل احتفال وزارة التعليم السعودية باليوم العربي لمحو الأمية رغم الجائحة

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عمر شويل - جدة عاجل احتفال وزارة التعليم السعودية، اليوم الموافق الجمعة 8 يناير 2021م، باليوم العربي لمحو الأمية، مشاركةً مع شقيقاتها من الدول العربية، وتم ذلك في إطار التحديات التي واجهتها المملكة برغم الجائحة، في الاستمرار في تقديم خدمات التعليم عن بعد، عن طريق إطلاق قنوات تعليمية ومنصات إلكترونية، قُدر عدد المستفيدين منها أكثر من 29 ألف مستفيد.

عاجل احتفال وزارة التعليم السعودية

ويذكر بأن وزارة التعليم بالمملكة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قامت بتنفيذ أكثر من 1142 برنامج تدريبي عن بعد، كما تم اعتماد مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة، ضمن شبكة اليونيسكو، مدينة تعليم سعودية، ووفق آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية، أطلقت أيضًا وزارة التعليم قناة التعليم مستمر، الخاصة ببرنامج مجتمع بلا أمية، ضمن قنوات عين التعليمية، والعديد من الحملات التوعوية، ومحو الأمية الصيفية.

إنجازات وزارة التعليم بالمملكة لمحو الأمية

وقد صرحت الدكتورة مها بنت عبد الله السليمان، وكيل وزارة التعليم السعودية، أن الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية، هو نتاج العديد من الإنجازات والجهود التي بذلتها وزارة التعليم، للقضاء على الأمية القرائية، وما ينتج عنها من سلبيات على الفرد والمجتمع ككل، وقد حاربت وزارة التعليم تلك الظاهرة، بالعديد من إنجازات غير مسبوقة بالمملكة، نذكر منها التالي:

استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وفق رؤية 2030م للمملكة، والتي من أهم أهدافها الوصول بالسعودية لنموذج عالمي رائد على كافة المستويات، في مختلف المجالات.

إطلاق قناة التعليم مستمر التابعة لشبكة قنوات عين التعليمية، وهي خاصة بالمرحلة الابتدائية، في برنامج التعليم مستمر.

ضم قناة التعليم مستمر، الخاصة بالمرحة الإعدادية والثانوية، ومنصة مدرستي للبث المباشر، لخدمة المستفيدين من محو الأمية وتعليم الكبار

دعم مشروع العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015/2024م.

حرص القيادة الرشيدة للدولة، على تسليح كافة المواطنين بالعلم لمواكبة التطورات العالمية، وتذليل جميع الصعاب أمامهم لتحقيق التقدم.

قناة التعليم مستمر أكبر تحدي للتعليم عن بعد الخاص بمحو الأمية بالمملكة

وفي ظل الجائحة التي تمر بها البلاد، ومع استمرار التعليم عن بعد، وسلسلة القرارات الصادرة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، والتي منها أحدث قرار لوزير التعليم السعودي بشأن الاعتراضات والتظلمات، الخاصة بكادري التعليم والإدارة، وإطلاق قنوات تعليمية ومنصات إلكترونية لمواجهة الجائحة، واستمرار التعليم على نفس المستوى حتى عودة الحياة إلى طبيعتها، لم تغفل الوزارة عن محو الأمية وتعليم الكبار، بل تعتبر قناة التعليم مستمر، نوع آخر من تحديات وزارة التعليم للإرتقاء بمستوى المواطن، وفق رؤية 2030م.