نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات التقديم على بنك التسليف وشروط أخذ قرض ثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على بنك التسليف والتنمية الاجتماعي إلكترونيًا من أكثر الخدمات التي تسهل على المواطنين الحصول على قروض بنك التسليف الجديدة التي وفرها للمواطنين لسد احتياجاتهم، فيقدم قروض الزواج أو قروض الأسرة لصالح الجميع بشروط وضوابط، كي يتمكن المواطنين من شراء لوازم الزواج التي قد تكون مكلفة في الكثير من الأحيان، بالإضافة إلى قرض الترميم أيضًا وغيره من أنواع القروض التي يمكن التقديم عليها من خلال الإنترنت ولهذه الأسباب سُنبين لكم طريقة التقديم على بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف كما يطلق عليه البعض.

شروط بنك التسليف الجديدة

هناك مجموعة من الشروط لا بد أن تتعرف عليها جيدًا إن كنت راغبًا في الحصول على قروض بنك التسليف والتقديم إليها إلكترونيًا ومنها:

ألا يكون عمر المتقدم أقل من 21 عام ولا يزيد عن 70 عام.

إن كنت مع المتقدم كفيل فينبغي ألا يكون عمره أكثر من 55 عام.

لا بدأن يكون راتب دخل الأسرة بالكامل لا يزيد عن اثني عشر ألف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

خطوات التقديم على بنك التسليف السعودي

في حالة الرغبة في تقديم بنك التسليف السعودي للقروض المتاحة يمكن اتباع الخطوات التالية:

ستقوم بزيارة بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول بالبيانات المطلوبة.

تتمثل البيانات في إدخال رقم الهوية الوطنية، والاسم وتاريخ الميلاد ورمز التحقق.

عند التأكد من صحة البيانات سيتم استكمال باقي البيانات ومراجعتها من الجهات الحكومية المعنية، ثم عليك أن تقوم بإدخال باقي البيانات.

وحتى تستكمل طلبك لا بد من أن تقوم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة.

الاستعلام عن قروض بنك التسليف

ويمكن من خلال موقع بنك التسليف والادخار إجراء الاستعلام عن قرض الأسرة أو التعرف على بنك التسليف قرض الأسرة كم المبلغ الذي ستحصل عليه من خلال الحاسبة التي ستتمكن من الحصول عليها بالتفصيل.

شروط اخذ قرض ثاني من بنك التسليف

إن كنت قد قمت بسداد كافة الأقساط السابقة في القروض الماضية، تستطيع الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف، بالإضافة إلى أنه في حالة قرض الزواج، وفي حالة وفاة الزوجة الأولى، قبل أن يتم الدخول بها أو الطلاق، تستطيع أن تحصل على قرض ثاني.