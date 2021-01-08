ساينز يعود للانتصارات في المرحلة السادسة من داكار السعودية 2021 وسيطرة روسية في الشاحنات

دوت الخليج : منال الغلث:الرياض

عاد حامل لقب رالي داكار السعودية كارلوس ساينز من جديد إلى ذاكرة الانتصارات في نسخة 2021 من السباق بفوزه في المرحلة السادسة والتي بدأت من القيصومة وانتهت في حائل وامتدت لمسافة 688 كيلومتر منها 347 كيلومتر مرحلة خاصة، بينما نجح بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي في اقتناص المركز الثاني

وحلّ القطري ناصر العطية ثالثاً والفرنسي ستيفان بيترهانسل رابعاً في مرحلة اليوم التي امتدت لمسافة 688 كيلومتر منها 347 كيلومتر مرحلة خاصة، وبذلك يواصل بيترهانسل تصدر الترتيب العام للرالي، متقدماً بفارق أقل من ست دقائق على العطية، بينما يحتل ساينز المركز الثالث.

وقال ساينز تعقيباً على فوزه بالمرحلة السادسة: “لقد كانت مرحلة اليوم في مسارٍ رملي، لذا لم تكن هناك صعوبة في الملاحة، ولم تكن هناك الكثير من المواقع التي قد يخطئ فيها السائق، ولذلك سار كل شيء على ما يرام. أضعنا أكثر من ساعة على مدار ثلاثة أيام، ولذا لست سعيداً بأدائي وأداء (ملّاحي) وكاس وما قمنا به في الفترة الماضية. أعتقد أنه كان بإمكاننا تقديم أفضل من ذلك، ليس من ناحية الملاحة، ولكننا لم نفهم المسارات السرية بشكلٍ جيد حينما تكون الأوضاع صعبة وسط الهضاب. يجب علينا تحليل الأمور بعناية حيث توجد فلسفة مختلفة لكتاب الطريق. ربما أفضل لحظة لي حتى الآن هي هذا اليوم أما بقية الأيام الماضية فهي الأسوأ، فقد أضعت الكثير من الوقت، وهو ليس بالأمر السهل”.

من جانبه قال الراجحي: “خططنا منذ بداية المرحلة أن نضغط اليوم بقوة، وكل شيء كان رائعاً اليوم. ضللنا الطريق بعض الشيء قرب النهاية ولكن تداركنا الموقف سريعاً. كان حظنا سيئاً في الأسبوع الأول من الرالي، حيث تعطّل ناقل الحركة وأضعنا المثير من الوقت، ولكننا لا نزال نستمتع بالسباق والمغامرة وهذا أهم شيء. أعتقد أن مرحلة اليوم كانت الأفضل بالنسبة لي، وأشعر بالسعادة أن يكون ذلك في حائل التي بدأت بها مسيرتي في عالم الراليات في 2009”.

وشهدت فئة الدراجات النارية منافسةً شرسة في مرحلة اليوم، حيث جاء السائق الإسباني خوان باريدا بورت في المركز الأول، متقدماً بفارق 13 ثانية فقط عن البوتسواني روس برانش، فيما جاء الأسترالي دانييل ساندرز ثالثاً بفارق 53 ثانية عن بورت. وعاد الأسترالي توبي برايس إلى صدارة الترتيب العام في ذات الفئة رغم إنهائه مرحلة اليوم في المركز السابع، بينما تراجع الأرجنتيني كيفن بينافيديس إلى المركز الثاني، واحتلّ التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو المركز الثالث.

وقال برايس عقب انتهاء المرحلة: “ساعدنا بعض الشيء إلغاء 100 كيلومتر من مرحلة اليوم، لأننا شعرنا بالإرهاق في النهاية. كان الأداء جنونياً، فالبيئة والتضاريس كانتا مُتطلبتين جداً. على أي حال نحن في يوم الراحة الآن، وهذا هو الشيء الهام. سنُحاول استجماع قوتنا والاستمرار في بقية الرالي. لا يمكن الجزم بما يمكن أن يحدث، فلا يزال الرالي أمامنا طويلاً. أتطلَّع للأسبوع الأخير، وأعتقد بأن مرحلة الأمس كانت الأصعب، ولكن عشتُ فيها أفضل اللحظات وأنهيتها في مركزٍ جيد رغم صعوبة الملاحة فيها. ارتكبت الكثير من الأخطاء، ولكن إجمالاً ما زلت في سباق الفوز، وينبغي عليّ الاستعداد والانطلاق مجدداً”.

أما في فئة الدراجات الرباعية فأنهى الفرنسي ألكساندر جيرو المرحلة السادسة في المركز الأول، بفارق 34 ثانية عن التشيلي جيوفاني إنريكو صاحب المركز الثاني، فيما حلّ الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو ثالثاً بفارق دقيقتين عن جيرو. وواصل كافيلياسو تصدّر الترتيب العام للفئة، متبوعاً بالأرجنتيني مانويل أندوخار في المركز الثاني وجيرو في المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات سيطرت الفرق الروسية على المراكز الثلاثة الأولى، حيث أنهى فريق آيرات مارديف المرحلة في المركز الأول، متقدماً بفارق 1:08 دقيقة على فريق ديميتري سوتنيكوف في المركز الثاني، بينما جاء فريق المتسابق أنطون شيبالوف في المركز الثالث. وواصل الثنائي سوتنيكوف وشيبالوف احتلال المركزين الأول والثاني على الترتيب في الجدول العام للفئة، فيما دخل مارديف إلى مراكز المقدمة باحتلاله المركز الثالث.

وواصل السائق الأمريكي الصاعد سيث كينتيرو نتائجه المميزة في داكار السعودية 2021 حيث فاز بالمرحلة السادسة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، متفوقاً على خليفة العطية الذي حل ثانياً لليوم الثاني على التوالي، فيما حلّ الإسباني جيرارد فارس جيل ثالثاً. ويحتل البولندي آرون دومزالا صدارة الترتيب العام، ويليه الأمريكيين أوستن جينز وكينتيرو.

ويتوقف رالي داكار السعودية 2021 غداً في حائل ليحصل المتسابقون والفرق على يومٍ من الراحة يستجمعون خلاله قواهم ويقررون استراتيجيتهم للنصف الثاني والحاسم من السباق والذي يُستأنف بالمرحلة السابعة التي تبدأ من حائل وتنتهي في سكاكا. تمتد هذه المرحلة الماراثونية لمسافة 737 كيلومتر منها 471 كيلومتر مرحلة خاصة، وبسبب كونها مرحلةً ماراثونية فسيكون الدخول للمناطق المخصصة للعمل على المركبات ممنوعاً على أي شخصٍ آخر بخلاف المتنافسين.