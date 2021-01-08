إقبال كبير على معرض ” اجعلها حياة صحية ” في يومه الأو

هاني الطويل – الأحساء

انطلقت مساء يوم أمس الجمعة فعاليات المعرض الصحي تحت شعار ” اجعلها حياة صحية ” بمدينة جواثا السياحية بالأحساء الذي ينظمه فريقي واعي الصحي التطوعي للقائدة الدكتورة منتهى الحبابي وفريق وعي الصحي التطوعي للقائد الدكتور محمد الهاشم خلال الفترة 7 يناير الى 9 يناير 2021م

وذلك بحضور مدير مركز التنمية بالأحساء أحمد بن سعود الفضلي والدكتور عبد الرحمن السلطان

عميد كليه العلوم الطبيه التطبيقية وعضو جمعيه السكر والغدد الصماء و رئيس ادارة جمعية الرميلة الخيرية حسين الشقاقيق و مدير الفعاليات والبرامج الأستاذ حسن أمين

حيث شمل المعرض على عدة أركان متخصصة وهي

الاستقبال تسجيل بيانات الزائرين واعطائهم ورقه ليتم تسجيل العلامات الحيويه ، قسم التوعية عن مرض السكري و يتضمن ركن التثقيف عن انواع السكري وتفاصيله

، ركن التثقيف عن ارتفاع السكري و انخفاضه ، ركن التثقيف عن حقن الانسلين ، ركن قياس سكر الدم ، ركن قياس ضغط الدم ، ركن قياس كتلة الجسم ، ركن التوعية عن سلامة استخدام الادوية والمضادات الحيوية قسم التوعية عن الاسعافات الاوليه ويتضمن ركن التثقيف عن الاسعافات الاوليه للجروح والحروق، ركن التثقيف عن الاسعافات الاوليه للغرق و الاختناق، ركن التثقيف عن الاسعافات الاوليه لنوبة الصرع و الربو ، ركن التثقيف عن الاسعافات الاوليه للانعاش القلبي الرئوي ، قسم التوعية عن صحة الفم و الأسنان ويتضمن ركن التثقيف عن كيفية العناية بالأسنان ، ركن التثقيف عن مشاكل اللثه ، والأنسجه المحيطه بها

، ركن التثقيف عن تطابق الأسنان ، اركان للفحص الدوري عن صحة الفم والأسنان ،قسم التوعية عن صحة العيون ويتمضن ، ركن التثقيف عن اعتلال الشبكية السكري ، ركن عن العين وفايروس كورونا ، ركن التثقيف عن الامراض الشائعه في العيون ، ركن التثقيف عن صحة العين للاطفال ، ركن الفحص عن العيوب الانكاسرية

وذكرت قائدة فريق واعي الصحي التطوعي الدكتورة منتهى الحبابي أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام من يوم الخميس 7 يناير الى يوم السبت 9 يناير 2021م ،

يعد فرصة لتعريف المشاركين والزائرين بالتثقيف الصحي ، يستهدف جميع فئات المجتمع لتثقيفهم وتوعيتهم بكيفية المحافظة على الصحة

و كان سبب اختيارهم لاسم المعرض هو الهدف لجعل حياة المجتمع تسير بطريقة صحية

وأوضح قائد فريق وعي الصحي التطوعي الدكتور محمد الهاشم أن هذا المعرض يهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية ، وزيادة التوعية والإرشاد الصحي لأفراد المجتمع من خلال فعاليات هادفة، إضافة إلى التواصل المباشر مع المجتمع بمختلف فئاته ومستوياته الثقافية،

وقد توافد عدد كبير من الشباب والأسر على المعرض الصحي في يومه الأول