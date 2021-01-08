نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير منطقة الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة في هذا الشأن وما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات واحترازات لمواجهة هذا الوباء في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.