نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة عملاء الراجحي وطريقة الحصول على الخدمات عبر الاتصال الهاتفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر بنك الراجحي للتعاملات المالية العديد من الخدمات لعملائهم ومن أهم تلك الخدمات هي خدمة عملاء الراجحي والتي تمكنك من الحصول على العديد من الخدمات التي يقدمها البنك مثل تنشيط حساب والحصول على كافة الاستفسارات عن طريق الاتصال الهاتفي فقط دون الحاجة إلى النزول والتحرك من المنزل، تابعونا في هذا المقال لمعرفة أرقام الخدمة وكيفية الاستفادة منها.

خدمة عملاء الراجحي

أرقام خدمة العملاء:

قام بنك الراجحي بتوفير أرقام تمكن العملاء من داخل المملكة العربية السعودية وحتى خارجها من الاتصال والاستفسار عن الخدمات فالعديد من العملاء لا يستطيعون النزول من منازلهم وزيارة إحدى فروع المصرف خاصة في ظل الظروف الحالية وأزمة كورونا المنتشرة في البلاد.

إذا كنت من عملاء البنك داخل المملكة العربية السعودية فيمكنك الاتصال على رقم 920003344 معرفة كل ما تريد فالخدمة متاحة في ساعات عمل البنك ومستعدين لتلقي كافة الاستفسارات والشكاوي، أما في حالة كنت من عملاء البنك المقيمين خارج المملكة العربية السعودية فقد وفر البنك هذا الرقم 0096611460333 للتواصل معهم.

تنشيط حساب عبر الهاتف:

يمكنك عبر مكالمة هاتفية تنشيط حسابك في نبك الراجحي بالخطوات الآتية:

يمكنك أولا الاتصال على رقم 920003344.

يحب عليك إجراء تلك المكالمة الهاتفية من خلال الرقم الذي قمت بإدخاله أثناء قيامك بإنشاء الحساب الخاص بك والتابع للبنك.

بمجرد اتصالك برقم خدمة العملاء ستسمع رسالة صوتية مسجلة لتساعدك على إتمام الخطوات.

قم بالضغط على رقم 1 لاستكمال الإجراءات باللغة العربية.

قم بإدخال الرقم السري الخاص بحسابك في الراجحي.

قم بالضغط على رقم واحد حتى يتم تنشيط حسابك.

سيقوم الرد الآلي بتبليغك بتأكيد العملية بنجاح وتنشيط حسابك.

يمكنك أيضاً القيام بسداد الفواتير من خلال لتلك الخدمة عن طريق اتباع تعليمات البريد الصوتي.

يمكنك الحصول على العديد من الخدمات من خلال اشتراكك في بنك الراجحي منها: