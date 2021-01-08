نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق الجواز الصحي في السعودية لمتلقي لقاح كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية تطلق جواز صحي لمتلقي لقاح كورونا، بعد أن تم انتشار مرض فيروس كورونا في البلاد وخاصةً في المملكة العربية السعودية وتفشى في أرجاء العالم، قامت جميع الدول بالبحث عن لقاح لهذا المرض اللعين وقامت عدة أبحاث لكي تقوم بعمل هذا اللقاح، ولكن وبعد مرور عام على وجود تفشي الفيروس في البلاد قامت المملكة العربية السعودية بالوصول إلى لقاح كورونا وبدأت في هذه الفترة في توزيعه واعطاءه لجميع مواطني المملكة العربية السعودية وأيضًا لجميع المقيمين بها.

خدمة الجواز الصحي في السعودية

قام وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي بإطلاق حملة جديدة وخدمة لجميع مواطني المملكة العربية السعودية وأيضًا جميع المقيمين وهي خدمة الجواز الصحي وقد تم إطلاق هذه الخدمة عبر تطبيق توكلنا، وهذه الخدمة تتم لكي يتم التأكيد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات التي تخص لقاح كورونا كوفيد 19، وأصبح الآن محصنًا ضد هذا الفيروس.

وفي سياقه قام الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي بتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مدينة الرياض وذلك من ضمن الخطة الخاصة باللقاحات التي تقوم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بتنفيذها.

دور الحكومة السعودية في تلقي لقاح كورونا

حرصت الحكومة السعودية الحكيمة على أن يتم توفير لقاح كورونا كلقاح آمن ومعتمد بشكل دولي وفي وقت قياسي ثم يتم اتاحته في وقت قياسي لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ولجميع المواطنين المقيمين أيضًا في المملكة، وهذا ما ساعد وساهم في جعل المملكة العربية السعودية من أفضل وأهم دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

الشريك الحكومي في تقديم لقاح كورونا

قام وزير الصحة السعودي بتقديم الشكر إلى الشريك الحكومي وهي خدمة الجواز الصحي، حيث أنهم قاموا بمساندة وزارة الصحة منذ بداية الأزمة التي بدأت في البلاد وحتى هذا الوقت الحالي إلى أن تم تقديم لقاح فيروس كورونا.