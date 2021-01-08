نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. تفعيل هوية مقيم الرقمية عبر تطبيق ابشر أفراد #هويتك_بجوالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت الجوازات السعودية هوية مقيم الرقمية عبر تطبيق ابشر أفراد ، والتي تعمل على التسهيل على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والمجهود عليهم في استخدام تلك الخدمات عبر بوابة أبشر الإلكترونية، ونختص في هذا المقال رصد طريقة تفعيل هوية مقيم ابشر أفراد بالخطوات والفيديو التوضيحي الذي نشرته الصفحة الرسمية للأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية مصلحة الجوازات السعودية، فبعد أن تم إطلاق الهوية الرقمية للمقيمين في المملكة العربية السعودية أصبح الأمر الشاغل لدى الجميع هو معرفة طريقة تفعيل الهوية الرقمية عبر ابشر أفراد.

هوية مقيم الرقمية

يوجد العديد من المميزات في هوية مقيم الرقمية ، حيث تعمل الخدمة الإلكترونية على عرض كافة بيانات الهوية الوطنية الخاصة بالمقيمين والمواطنين إلكترونياً، وتحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code ) كما تعمل هوية مقيم الرقمية على إمكانية رفع نسخة منها على الهاتف الذكي دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وفي ذات السياق فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية السعودية محمد الجاسر، أن إطلاق هوية مقيم الرقمية سيكون نقطة تحول كبيرة في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين، كما ستكون نقطة تحول كبيرة أيضاً خلال التعاملات الرقمية عبر منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية.

ابشر أفراد تسجيل الدخول

يمكنكم تسجيل الدخول على ابشر أفراد وزارة الداخلية السعودية من خلال الرابـــــط، والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات السعودية، وكذلك الأحوال المدنية السعودية، والآن نذهب معاً إلى معرفة طريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية من خلال بعض الخطوات.

تفعيل هوية مقيم الرقمية

تزامناً مع إطلاق الهوية الرقمية للمقيمين في المملكة السعودية ظهر هاشتاج #هويتك_بجوالك، كما بدأ عدد من المواطنين التساؤل عن كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية عبر تطبيق ابشر أفراد، ولم تترك الأحوال المدنية تلك التساؤلات وتصمت إنما قامت الأحوال المدنية بالإجابة على تلك التساؤلات على الفور فقامت بنشر فيديو يوضح طريقة تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق ابشر أفراد، والتي تتمثل في التالي:

تسجيل دخول ابشر أفراد.

الدخول على خدماتي.

اختيار أيقونة الهوية الرقمية.

الضغط على زر التنفيذ.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ورصد كافة التفاصيل عن طريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية من خلال ابشر أفراد تسجيل الدخول، وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل حول كيفية تجديد هوية مقيم والاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر الجوازات السعودية وذلك من خلال تقارير متتالية.