نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر أفراد للخدمات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل الهوية الرقمية أصبح ضمن إطار الخدمات الإلكترونية التي يمكن الحصول عليها من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية للأفراد، فحرصًا من الوزارة على تنظيم الأمن، طالبت الجميع بضرورة الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، ولربما في بعض الأحيان قد لا يحالف المواطنين الفرصة للحصول عليها أثناء زيارة أحد الأماكن، وقد يتعرض المواطن إلى عقوبات قانونية ومالية، ولذلك قامت الوزارة بإطلاق تطبيق أبشر أو موقع أبشر الإلكتروني والذي منه يمكن الحصول على بطاقة الهوية الرقمية للمقيم والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

أهمية تفعيل الهوية الرقمية

وهناك أهمية كبيرة لتفعيل الهوية الرقمية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من خلال بوابة وزارة الداخلية السعودية أبشر وتتمثل الأهمية في:

إمكانية الحصول على الهوية في أي مكان قد يذهب إليه المواطن.

يمكن الحصول على الهوية الرقمية بدون الحاجة إلى الإنترنت.

يمكن تفعيل الهوية الرقمية من خلال بوابة أبشر أفراد بدون رسوم.

تسهل الوقت والجهد على المواطنين، ويتم تفعيلها بدون الحاجة إلى زيارة مقرات الوزارة.

طريقة تفعيل الهوية الرقمية أبشر

وعن خطوات وطريقة تفعيل البطاقة الرقمية للمقيم أو الوافد، فيمكن زيارة منصة أبشر أفراد أو الحصول على تطبيق أبشر من خلال الهواتف الإلكترونية الذكية، ومن ثم تسجيل الدخول بالحساب الخاص بك في أبشر، ثم بعد ذلك يتعين عليك أن تقوم بالدخول إلى الأحوال المدنية، ومنها خدماتي، ثم عليك النقر على تبويب الهوية الرقمية حتى تستطيع الحصول عليها والاستفادة منها.

الأحوال المدنية للخدمات الإلكترونية

وتحت شعار #هويتك_بجوالك أكدت هيئة الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تفعيل الهوية الرقمية يسمح لك بالحصول عليها متى استدعى الأمر لذلك، وتستطيع الخروج في أي مكان داخل المملكة، وفي جميع المدن، دون القلق من عدم وجود هوية وطنية لديك، أو أوراق التحقق الشخصي من المواطن، والتي يُلزم بها القانون جميع المواطنين، وقد حرصت الهيئة بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، ووزارة الداخلية السعودية على إطلاقها، للحصول عليها ضمن إطار الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي توفرها أبشر.