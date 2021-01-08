نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة الهوية الرقمية وطريقة التفعيل للمقيم والمواطن عبر أبشر أفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الأحوال المدنية، التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية، عن توافر خدمة الحصول على بطاقة الهوية الرقمية من خلال أبشر أفراد التابعة للوزارة، وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني الذي وفرته من قبل، وأطلقت على الخدمة في التطبيق الهوية الرقمية وحتى تنجح في طرح الخدمة وتسهل على المواطنين والوافدين، تعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، وقد أصبح بإمكان المواطنين الحصول على الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، لهذا سنوفر لكم طريق الحصول على هوية مقيم الرقمية الإلكترونية الجديدة.

بطاقة الهوية الرقمية

وأوضح المتحدث الرسمي، باسم هيئة الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، السيد/ محمد الجاسر، أن الهوية الرقمية الجديدة تسهل الكثير على الوافدين والمواطنين، حيث أنه في حالة عدم حملها، والسير في الطرقات، يمكن التأكد من هويتهم إلكترونيًا من خلال تطبيق أبشر الإلكتروني وبهذا يُمكن أيضًا الحصول على نسخة إلكترونية منها بدون الحاجة إلى اتصال الجوال بشبكة الإنترنت.

طريقة تفعيل هوية المقيم الرقمية

يمكن الحصول بسهولة على الهوية الرقمية للمواطن أو للمقيم أيضًا من خلال استخدام الخطوات الصحيحة التالية فقط:

قم بالدخول إلى موقع بوابة أبشر أفراد الإلكتروني أو أيضًا يمكن استعمال التطبيق الخاص بالخدمة.

ثم قم بالنقر على تبويب خدماتي، ومنها تستطيع الحصول على الهوية الرقمية.

قم بالنقر على تبويب تحميل واختر مكان حفظ الهوية الرقمية في الحال.

تطبيق أبشر أفراد الهوية الرقمية

ومن ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي، باسم المديرية العامة للجوازات، النقيب/ ناصر بن مسلط العتيبي، أن الخدمة الإلكترونية التي وفرتها الداخلية للمواطنين والمقيمين، تدعم أساليب التحول الرقمي الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية، حيث أن بطاقة الهوية الرقمية تُتيح الفرصة أمام الجميع لاستعراض بياناتهم في أي مكان وزمان، إن كان لا يملكون الهوية الوطنية الصادرة عن الوزارة، وذلك بعد استخدام رموز الاستجابة السريعة المتغيرة، وبهذه الخدمة، يمكن أن نقول أنها ستكون من أهم الخدمات المتطورة في الفترة الحالية والقادمة، وستقع على رأس أهم الخدمات التي وفرتها منصة وزارة الداخلية السعودية أبشر أفراد التي تخدم جميع المواطنين في المملكة.