نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقاعد المبكر 1442 الجديدة وخطوات التقديم على التقاعد المبكر عبر نظام فارس الخدمة الذاتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد محركات البحث يوميًا الكثير من التساؤلات حول شروط التقاعد المبكر 1442 الجديدة بالمملكة السعودية، حيث يرغب الكثير في الاطلاع على خطوات التقاعد المبكر والشروط المطلوبة والمميزات التي يحصل عليها الموظف، وتختلف الشروط حسب ظروف طلب الموظف للتقاعد المبكر، ومنها الظروف الشخصية وغيرها المرضية أو ظروف أخرى، وذلك بعد رغبة الموظفين في الخروج على المعاش قبل بلوغ السن القانوني لسن المعاش، وقد سمحت الحكومة السعودية للموظفين تحقيق رغبتهم في الخروج على المعاش لتحقيق الصالح العام لموظفي القطاع الحكومي بمختلف المحافظات والمناطق السعودية.

شروط التقاعد المبكر 1442 الجديدة

حددت المملكة السعودية عدد من الشروط المطلوبة للتقاعد المبكر 1442 سواء كان للعاملين بالقطاع الخاص أو المعلمين والمعلمات بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وغيرهم، حيث تختلف الشروط من قطاع لآخر، وإليكم في النقاط التالية شروط التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات:

إتمام 20 عام على الأقل خلال وظيفة تعليمية أو إدارية.

كما يتم استبعاد المدة الخاصة بالخدمات التي يحصل عليها المعلم أو المعلمة ومنها الاجازات الاستثنائية أو الغياب.

أن يكون طلب التقاعد بعد نهاية العام الدراسي.

تقديم بيان خدمة حديث.

تتم إجراءات الطلب خلال 15 يوم.

ومن لديه خدمة مدنية سيتم تقديم الطلب للوزير بشرط أن تتجاوز مدة الخدمة 20 عام على الأقل.

سيتم مراجعة الطلب من خلال الموظفين ثم يتم التصديق عليه فيما بعد.

التقاعد المبكر 1442 بالمملكة السعودية

كما حددت الجهات المختصة بالقطاع الخاص الشروط المطلوبة لتقديم طلب التقاعد المبكر 1442 بالمملكة السعودية، وأهمهم تعرض الموظف لظرف قهري يمنعه من استكمال العمل ومنهم الإصابة بإحدى الأمراض المزمنة أو التعرض لحادثة تمنعه من أداء عمله بصورة طبيعية، على أن تتخطى فترة عمله بالقطاع الخاص 25 عام ولن يتم احتساب الاجازات، كما يجب تقديم الموافقة من خلال جهة العمل، وكذلك اشترط القطاع الخاص أن لا تزيد مدة طلب التقاعد المبكر قبل بلوغ سن المعاش عن 5 سنوات، بينما حددت هيئة التأمينات الاجتماعية عدد من الشروط المختلفة ومنها:

أن تزيد مدة اشتراك المواطن بالتأمينات الاجتماعية عن 10 سنوات على الأقل.

وجود موافقة مسبقة من جهة العمل والتصديق عليها.

قضاء 25 عام على الأقل بالخدمة.

شروط التقاعد المبكر للعسكريين وأفراد القوات المسلحة

وأعلنت الحكومة عن الشروط المتعلقة بتقديم طلب التقاعد المبكر للعسكريين وأفراد القوات المسلحة التابعين لوزارة الدفاع السعودية، حيث حددت الحكومة الشروط التالية للعسكريين:

أن لا يقل سن المتقدم عن 42 عام لرتبة ملازم و48 عام للنقيب

وبالنسبة لرتبة الرائد فيجب أن لا يقل سن المتقدم عن 50 عام و52 عام لرتبة المقدم.

كما تم تحديد عمر 54 عام لرتبة العميد و56 عام لرتبة اللواء.

بينما يستطيع الجنود في سن 44 عام التقديم على طلب التقاعد المبكر، وأن لا يقل سن العريف عن 46 عام.

ولوكيل الرقيب فيجب أن يزيد عمر مقدم الطلب عن 48 عام، وأخيرًا الرقيب الأول 50 عام.

قلة اللياقة البدنية لأفراد القوات المسلحة.

من تبقى له 15 عام في الخدمة على الأكثر.

مرور 8 سنوات على الأقل داخل الخدمة العسكرين لمن تجاوز فترة عملهم 20 عام.

خطوات التقديم على التقاعد المبكر عبر نظام فارس

طريقة تسجيل طلب تقاعد مبكر لشاغلين الوظائف التعليمة كما هى الخطوات التالية:-