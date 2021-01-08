نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد في الجوازات ومراجعه أدارة الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حجز موعد في الجوازات في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة في انتشار جائحة كورنا والتي بسبها تم غلق المجالات الجوية والبرية والبحرية في جميع الموانئ، حيث تسعي الحكومة السعودية إلى تطبيق اقصي طرق الأمان للمواطنين والأخذ بأقصى درجات الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين ولهذا أكدت من جانبها المديرية العامة للجوازات السعودية علي استمرارها في تقديم خدماتها الإلكترونية المتاحة من خلال المنصات الرسمية المختلفة مثل أبشر ومقيم، وأيضا خدمة إيصال الوثائق مع البريد السعودي، كما أكدت الجوزات السعودية أن جميع فروعها جاهزة لاستقبال المراجعين الذين تستدعي الحاجة حضورهم بعد حصولهم على مواعيد مسبقة من خدمة المواعيد الإلكترونية والتي تكون المتاحة على منصة “أبشر”.

وفي نفس أطار تطوير الخدمات الإلكترونية في المملكة أشارت أدارة الجوازات أنه في حال عدم تنفيذ الخدمة المرادة من قبل العميل وعدم معالجتها إلكترونياً يتطلب من العميل توثيق الملاحظة وبتالي الحصول على موعد إلكتروني ويكون ذلك عبر منصة “أبشر” ويتم اختيار وزيارة الفرع المراد الذي تم تحديد وقت الزيارة فيه لتتم خدمته، ومن جنبها أيضا أكدت أدارة الجوزات في المملكة علي أهمية تقيد كافة العملاء بالالتزام لأقصي درجة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم تحديدها في وقت سابق من قبل الجهات المختصة وذلك أثناء زيارتهم لمقرات إدارات الجوازات.

كيفية حجز موعد في الجوازات السعودية

وأتاحت الحكومة السعودية العديد من المنصات الإلكترونية التي من خلالها يمكن أنجاز الكثير من المهام مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تخص المواطن السعودي وأيضا المقيم المغترب في الأراضي السعودية، ومن بين اهم هذه المنصات منصة ابشر التي تجمع بين عدد كبير من الخدمات التي تشكل محور حياة المقيم والمواطن السعودي حيث تجمع ما بين 279 خدمة وعليها اكثر من 18 مليون مشترك، ومن بين هذه الخدمات التي تقدمها المنصة كيفية حجز موعد في الجوازات والتي تتلخص في الخطوات التالية:

الدخول على بوابة ابشر الإلكترونية.

كتابه رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمستفيد اذا كان المستفيد غير سعودي.

يتم اختيار نوع التقويم سواء هجري أو ميلادي.

كتابة تاريخ الميلاد للمستفيد.

نقل رمز التحقق المرئي الذي يكون مكتوب إمامك.

والخطوة الأخيرة اضغط على مربع التحقق من البيانات.

ملحوظة هامة في حال أن عمر المستفيد من الخدمة أقل من 15 عام أو لم تصدر له هوية وطنية فيتم إدخال رقم هوية رب الأسرة.

مراجعه أدارة الجوازات السعودية

ومن جانبة اكد المتحدث الرسمي لأداره الجوازات: في حال تعذر تنفيذ حجز الموعد بشكل لاكتروني يتم توثيق الملاحظة وإرسال طلب تنفيذ الخدمة من خلال خدمة “الرسائل والطلبات” الموجودة علي منصة أبشر التي تجمع بين الكثير من الخدمات الإلكترونية مثل الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة، وذلك يكون لتفادي الوقوع في الغرامات المترتبة على التأخير، وعند الذهاب مقرات أدارة الجوزات يجب التقيد التام أثناء الزيارة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.